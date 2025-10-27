Se Encarece el Precio de la Fruta en Centros de Abasto de la Región

*Debido a los Altos Costos de Transporte.
Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre de 2025.- Los consumidores locales enfrentan un incremento de hasta un 5% en los precios de frutas y productos de temporada, debido principalmente al alza en los costos de transporte y a la cercanía de las festividades tradicionales.
Karla Fabiola Santelís García, comerciante del Mercado “San Juan”, explicó que cada año los precios comienzan a elevarse desde los últimos días de octubre y alcanzan su punto más alto en diciembre. Los precios suben por la temporada, es algo que ya esperamos, comentó.
Además del transporte, los altos costos de producción y el encarecimiento de insumos agrícolas, como los fertilizantes, impactan directamente en los precios finales.
A ello se suman las condiciones climáticas adversas, como lluvias excesivas o sequías, que dañan los cultivos y reducen la oferta. El exceso de humedad hace que el pepino se pudra, lo que disminuye su disponibilidad y encarece el producto, explicó.
A pesar de los incrementos, la demanda se mantiene estable. La gente sigue comprando fruta; es parte de la temporada y algo que todos disfrutamos, agregó.
Las frutas de temporada, como la uva, durazno, pera mantequilla y manzana, provienen principalmente de Puebla y la Ciudad de México, mientras que productos como el tomate y la cebolla llegan desde Guatemala.
Finalmente, los vendedores del Mercado “San Juan” exhortaron a la población a seguir adquiriendo sus productos en los mercados tradicionales para fortalecer la economía local. EL ORBE/Nelson Bautista