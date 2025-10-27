lunes, octubre 27, 2025
Se Encarece el Precio de la Fruta en Centros de Abasto de la Región

*Debido a los Altos Costos de Transporte.

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre de 2025.- Los consumidores locales enfrentan un incremento de hasta un 5% en los precios de frutas y productos de temporada, debido principalmente al alza en los costos de transporte y a la cercanía de las festividades tradicionales.
Karla Fabiola Santelís García, comerciante del Mercado “San Juan”, explicó que cada año los precios comienzan a elevarse desde los últimos días de octubre y alcanzan su punto más alto en diciembre. Los precios suben por la temporada, es algo que ya esperamos, comentó.

El aumento en el costo del flete es uno de los factores que encarece los productos. Las frutas más afectadas son la mandarina, calabaza, camote y panela, ingredientes básicos en las celebraciones de los últimos meses del año. Por ejemplo, una calabaza que antes costaba 50 Pesos ahora puede venderse hasta en 70, debido al festejo del Día de Muertos, detalló.
Además del transporte, los altos costos de producción y el encarecimiento de insumos agrícolas, como los fertilizantes, impactan directamente en los precios finales.
A ello se suman las condiciones climáticas adversas, como lluvias excesivas o sequías, que dañan los cultivos y reducen la oferta. El exceso de humedad hace que el pepino se pudra, lo que disminuye su disponibilidad y encarece el producto, explicó.
A pesar de los incrementos, la demanda se mantiene estable. La gente sigue comprando fruta; es parte de la temporada y algo que todos disfrutamos, agregó.
Las frutas de temporada, como la uva, durazno, pera mantequilla y manzana, provienen principalmente de Puebla y la Ciudad de México, mientras que productos como el tomate y la cebolla llegan desde Guatemala.
Finalmente, los vendedores del Mercado “San Juan” exhortaron a la población a seguir adquiriendo sus productos en los mercados tradicionales para fortalecer la economía local. EL ORBE/Nelson Bautista

