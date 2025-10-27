El Soconusco Lidera la Producción de Cacao

*Gracias al Programa Sembrando Vida.

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre de 2025.- La producción de cacao en Chiapas vive un momento de auge, impulsada por el programa Sembrando Vida, y por el dinamismo de emprendedores locales que han apostado por transformar el grano en productos de alto valor agregado.

De acuerdo con Jorge Aguilar, director comercial del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, el Estado cuenta con alrededor de 20 mil hectáreas de cacao registradas, de las cuales 11,500 operan bajo el esquema de Sembrando Vida.



Esta iniciativa involucra a 15 mil productores distribuidos en las regiones de Pichucalco, Palenque, Tapachula y la Selva Lacandona, y ha logrado revertir la pérdida de cultivos, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.La región del Soconusco se ha consolidado como el principal polo de producción, aportando más de la mitad del cacao estatal.De las cerca de 4 mil toneladas que se cosechan anualmente, un 20%, alrededor de 500 toneladas se destina a la exportación, principalmente hacia el mercado europeo.Sin embargo, el aspecto más destacado es el aumento de la transformación local del cacao. En las últimas tres décadas han surgido más de 130 marcas y pequeñas empresas dedicadas a procesar el grano en la región. Esto es muy positivo, porque genera empleo y desarrollo regional, señala.Estas cooperativas y emprendimientos han diversificado la oferta, posicionando marcas como Cacao Nativa, Oromaya y Finca Irlanda, tanto en el mercado nacional como en el internacional.El repunte productivo va de la mano del creciente consumo interno de cacao, que se ha extendido más allá del chocolate tradicional. Hoy, el grano se disfruta en más de 20 preparaciones mexicanas, como pinole, champurrado, atole, tejate y pozol, manteniendo viva una herencia ancestral.Además de su sabor y versatilidad, el cacao es reconocido por sus propiedades nutricionales y estimulantes, rico en nutrientes, aporta proteínas y poderosos antioxidantes naturales.Estimulante natural, contiene teobromina y anandamida, compuestos que favorecen la sensación de bienestar, euforia y alegría. Por ello, se le conoce como el “alimento del placer”, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista