Locatarios del Mercado San Juan Exigen Cumplimiento de Minutas de Trabajo

*Ordenar Tráfico Vehicular y Liberar Pasos Peatonales.

Tapachula, Chiapas. 29 de octubre de 2025.- Locatarios del histórico Mercado San Juan de Tapachula exigieron a las autoridades locales el cumplimiento inmediato de los acuerdos establecidos en las minutas de trabajo previamente firmadas. Su solicitud cobra urgencia ante los recientes cambios de funcionarios municipales y la proximidad de las temporadas de Día de Muertos y Guadalupe-Reyes, cuando aumenta la actividad comercial y la afluencia de visitantes.

José Francisco Pérez Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de la agrupación de Tablajeros de Tapachula, informó que fue convocado por el secretario municipal de Gobierno, Mario Orozco, para reanudar las mesas de diálogo. En representación de los giros comerciales del mercado, subrayó que los tiempos se han agotado y que los locatarios esperan resultados concretos en la mejora de los servicios básicos.



Ya hicimos recorridos, ya tuvimos diálogo, incluso acordamos con el ambulantaje lo que debía respetarse. Lo único que falta es la voluntad de cumplir, enfatizó.Entre los temas más urgentes que requieren atención destacan, seguridad y vialidad, reanudar los recorridos de vigilancia, liberar los pasos peatonales invadidos y ordenar el tráfico vehicular en los alrededores del mercado.Mejorar la recolección de basura, fortalecer el alumbrado público y frenar la ocupación irregular de espacios por el comercio ambulante, los pendientes, comentó.De igual forma reconoció que hace falta implementar el Programa Interno de Protección Civil, realizar simulacros de riesgo y capacitar brigadas internas.Así como urge el rescate de espacios, despejar zonas de alto riesgo como cocinas y rampas, y liberar las bahías de emergencia y los espacios para personas con discapacidad y embarazadas, actualmente obstruidos.El líder de los tablajeros expresó su preocupación por la falta de coordinación en los preparativos de las próximas festividades, recordando que el Mercado San Juan funge como principal proveedor de insumos durante estas fechas.Mientras la seguridad se concentra en los panteones, aquí es donde se genera el movimiento más fuerte de productos y residuos. Necesitamos un plan integral de atención, puntualizó.Finalmente hizo un llamado a los representantes de las diversas secretarias del Ayuntamiento para que cumplan con los acuerdos tomados desde hace meses entre autoridades y locatarios. EL ORBE/Nelson Bautista