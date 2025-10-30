jueves, octubre 30, 2025
Jóvenes Universitarios Promueven el Rescate de las Tradiciones del Soconusco

*Alumnos de la UPN Realizaron Festival Cultural.

Tapachula, Chiapas, 29 de octubre de 2025.– Con el objetivo de preservar las raíces culturales del Soconusco, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizaron un festival cultural donde presentaron platillos típicos, dulces, bebidas y juegos tradicionales que forman parte de la identidad de la región.
El profesor Martín Mota Palomeque explicó que esta iniciativa busca recuperar elementos de la cultura tapachulteca y mexicana que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, debido a la influencia de la tecnología y los cambios en los estilos de vida.
Hoy muchos niños ya no conocen los juegos ni las costumbres que caracterizan a nuestra identidad. Por eso, mediante actividades prácticas buscamos que los jóvenes experimenten y valoren nuestras tradiciones, comentó.
Destacó que la escuela juega un papel fundamental en la enseñanza y conservación del patrimonio cultural. A través de experiencias vivenciales, los alumnos pueden comprender la importancia de mantener vivas las costumbres locales.
La escuela es un espacio clave para el rescate cultural. Desde aquí debemos inculcar en las nuevas generaciones el valor de nuestras tradiciones, pues son parte esencial de lo que somos, señaló.
Durante el evento, participaron estudiantes de primer y tercer semestre, quienes presentaron una muestra gastronómica y recreativa con productos típicos de la región y juegos como el balero, el trompo, el capirucho y el barrilete.
Finalmente, el profesor enfatizó que el propósito es que los jóvenes no solo conozcan las tradiciones, sino que también las vivan y las compartan con su comunidad. EL ORBE/Nelson Bautista

