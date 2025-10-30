jueves, octubre 30, 2025
Comerciantes de Velas y Veladoras Esperan Repunte en Ventas

*Por Festejos del Día de Muertos.

Tapachula, Chiapas, 29 de octubre de 2025.– Aunque la afluencia de compradores ha sido menor en comparación con años anteriores, los comerciantes del tradicional Mercado Cinco de Mayo mantienen la esperanza de que las ventas repunten durante los próximos días de celebración del Día de Muertos.
Entre los pasillos del mercado, la señora Consuelo Robles Villegas, con más de 40 años dedicados a la venta de velas y especias, se prepara con optimismo para las fechas fuertes. “Ahorita está un poco bajo, pero confiamos en que el 1 y 2 de noviembre mejore un 10 o 20%. Hay que seguir echándole ganas”, comenta con una sonrisa.

Las veladoras siguen siendo el producto más solicitado por quienes acuden a preparar sus ofrendas. En el local de doña Conceso, la variedad es amplia y los precios accesibles.
Así como las veladoras de copa son las preferidas para los altares, también se ofrecen veladoras para peticiones de amor, protección o retiro, muy buscadas por su significado espiritual.
Las más populares son las de papel ($10 pesos), las copas ($25 pesos) y las de vaso ($70 pesos).
Consciente de la importancia de conservar la tradición, la comerciante mantiene precios especiales hasta el 2 de noviembre. Entre sus productos más curiosos destaca la veladora para michelada, de $50 pesos, que cuenta entre risas tuvo gran demanda el día anterior.
Doña Consuelo Robles forma parte de una comunidad de locatarios que mantiene viva la historia del Mercado Cinco de Mayo, con una trayectoria que supera el medio siglo. La gente todavía viene a poner su altar, y mientras eso siga, nosotros seguiremos aquí, afirmo. EL ORBE/Nelson Bautista

Habitantes Denuncian Pésimo Bacheo por Parte del Ayuntamiento de Cacahoatan
Jóvenes Universitarios Promueven el Rescate de las Tradiciones del Soconusco
