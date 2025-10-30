Habitantes Denuncian Pésimo Bacheo por Parte del Ayuntamiento de Cacahoatan

Trabajadores Municipales Dejan Inconclusos los Trabajos, Poniendo en Riesgo a Conductores

Afirman que Pasan Varios Días Para Terminar de Rehabilitar las Vialidades

Cacahoatán, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- Habitantes del municipio de Cacahoatán están denunciando un pésimo trabajo de bacheo en algunas vialidades de esta localidad fronteriza, en donde los supuestos empleados de obras públicas del Ayuntamiento Municipal, que aun preside, el edil Víctor Pérez Saldaña realiza la reparación de baches, pero con una pésima calidad.

A decir de los afectados, los materiales que están utilizando no son los adecuados, ya que están intentando tapar baches con cemento, cuando la vialidad es de “asfalto”, es decir chapopote. Aunado a esa situación, las cuadrillas de trabajadores, dejan los trabajos a medias.

Realizan el cajeteo de las áreas de la vialidad supuestamente dañadas, y pasan varios días para que los lleguen a reparar, lo cual representa un riesgo latente para la población, ya que no ponen la señalética adecuada.



Derivado de esa situación muchos de los automovilistas caen en los hoyancos que están a la espera del concreto para ser rellenados sobre todo en esta temporada de torrenciales aguaceros que con la lluvia estos se hacen poco visibles.El resultado de esta situación, son decenas de vehículos dañados, mientras el edil Víctor Saldaña anda más preocupado por irse a pasear alegremente a la ciudad de Tapachula con sus más cercanos colaboradores. EL ORBE/ Mesa de Redacción.