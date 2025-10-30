jueves, octubre 30, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalHabitantes Denuncian Pésimo Bacheo por Parte del Ayuntamiento de Cacahoatan
Local

Habitantes Denuncian Pésimo Bacheo por Parte del Ayuntamiento de Cacahoatan

0
9

Trabajadores Municipales Dejan Inconclusos los Trabajos, Poniendo en Riesgo a Conductores
——-
Afirman que Pasan Varios Días Para Terminar de Rehabilitar las Vialidades

Cacahoatán, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- Habitantes del municipio de Cacahoatán están denunciando un pésimo trabajo de bacheo en algunas vialidades de esta localidad fronteriza, en donde los supuestos empleados de obras públicas del Ayuntamiento Municipal, que aun preside, el edil Víctor Pérez Saldaña realiza la reparación de baches, pero con una pésima calidad.
A decir de los afectados, los materiales que están utilizando no son los adecuados, ya que están intentando tapar baches con cemento, cuando la vialidad es de “asfalto”, es decir chapopote. Aunado a esa situación, las cuadrillas de trabajadores, dejan los trabajos a medias.
Realizan el cajeteo de las áreas de la vialidad supuestamente dañadas, y pasan varios días para que los lleguen a reparar, lo cual representa un riesgo latente para la población, ya que no ponen la señalética adecuada.

Derivado de esa situación muchos de los automovilistas caen en los hoyancos que están a la espera del concreto para ser rellenados sobre todo en esta temporada de torrenciales aguaceros que con la lluvia estos se hacen poco visibles.
El resultado de esta situación, son decenas de vehículos dañados, mientras el edil Víctor Saldaña anda más preocupado por irse a pasear alegremente a la ciudad de Tapachula con sus más cercanos colaboradores. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

IMO BACHEO 03 Habitantes Denuncian Pésimo Bacheo por Parte del Ayuntamiento de Cacahoatan
Artículo anterior
Planta Para Producir Moscas Estériles en Metapa Lleva un Avance del 30
Artículo siguiente
Comerciantes de Velas y Veladoras Esperan Repunte en Ventas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 30 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Mujeres Proactivas del Soconusco Celebran a los Médicos

Al Instante staff - 0
La Asociación Civil Mujeres Proactivas del Soconusco, presidida por la Lic. Teresita de Jesús Martínez Vilches, celebró el Día del Médico con un desayuno...
Leer más

Padres de Familia en Alerta por Enfermedad de “Manos, Pies y Boca”

Al Instante staff - 0
• Se trata de la presencia del virus del Coxsackie; hay 11 escuelas afectadas. Tapachula, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- Lo que inicio como...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV