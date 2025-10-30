Planta Para Producir Moscas Estériles en Metapa Lleva un Avance del 30

*Para Combatir al Gusano Barrenador del Ganado.

Tapachula, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- La planta productora de moscas estériles para el combate del gusano barrenador ubicada en el municipio fronterizo de Metapa, tiene un avance del 30 por ciento, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.

La plaga se encuentra confinada hacia los estados del sureste del país y de acuerdo con el último informe de la situación de la misma, de un total de ocho mil 632 casos acumulados en el país, 640 permanecen activos y de ellos 204 en Chiapas.



En el estado de Nuevo León, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), declaró inactivo un caso interceptado el pasado 5 de octubre en Montemorelos, con lo cual la ganadería del norte del país se encuentra libre de la plaga.A pesar de ello, en esa zona se instalaron 15 cámaras de dispersión terrestre de moscas estériles, en las cuales se liberaron más de seis millones de pupas estériles, provenientes del Centro de Empaque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el fin de “impedir cualquier posibilidad de reproducción del insecto y consolidar la protección sanitaria del hato ganadero nacional”.Berdegué Sacristán, ha reconocido que la frontera de Estados Unidos se mantiene cerrada a la exportación de ganado nacional y no se tienen fechas probables para su reapertura.“Llevamos 11 meses con esta plaga en el territorio nacional; 99.9 por ciento de los casos que hemos tenido los hemos mantenido en los estados del sur sureste, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, que es donde siempre nos propusimos hacerlo”, sostuvo.Consideró que la erradicación llevará tiempo y se podrá empezar a lograr, cuando ya esté operando la planta en Metapa en donde se producirán 100 millones de moscas semanales.Además, con el gobierno de Estados Unidos, se acordó instalar unas plantas modulares móviles, que por primera vez se usarán, en las que se estarían produciendo 20 millones de moscas adicionales cada semana.El reporte de la Senasica al 18 de octubre pasado, registra 640 casos activos que se localizan 204 en Chiapas, 130 en Yucatán, 107 en Oaxaca, 101 en Veracruz, 38 en Tabasco, 24 en Campeche, 23 en Quintana Roo, 10 en Puebla, dos en Querétaro y uno en Morelos.En cuanto a los acumulados, son ocho mil 632 en total y de ellos, cuatro mil 206 se ubican en la entidad chiapaneca; mil 041 en Oaxaca, 930 en Tabasco, 853 en Yucatán, 787 en Veracruz, 575 en Campeche, 193 en Quintana Roo, 42 en Puebla, dos en Nuevo León, dos en Querétaro y uno en Morelos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.