Yamil Melgar Entrega 30 Nuevas Unidades Eléctricas a Policía Ciclista

* Se Fortalece la Seguridad y Proximidad con la Población.
“Con voluntad y trabajo seguimos fortaleciendo la seguridad y la cercanía con la gente. Hoy Tapachula cuenta con una Policía Ciclista más equipada, moderna y humana”, expresó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, al dar el banderazo de salida a 30 nuevas unidades eléctricas que se incorporan a esta agrupación.
Acompañado por el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Pablo Liévano, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch García, el alcalde destacó que estas acciones refuerzan la proximidad con la ciudadanía.
La Policía Ciclista realiza recorridos estratégicos en el centro de la Ciudad, andadores peatonales y zonas de alta concentración de personas, donde las patrullas motorizadas tienen menor movilidad. Su labor es fundamental para la prevención del delito y la atención inmediata ante cualquier emergencia.
Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad pública, mejorando las condiciones operativas de sus cuerpos policiacos y avanzando con el ejemplo de los gobiernos humanistas de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.
“La seguridad es la base del bienestar. En Tapachula no bajamos la guardia, seguimos firmes y adelante, con voluntad para transformar”, Yamil Melgar. Boletín Oficial.