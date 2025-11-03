lunes, noviembre 3, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Entrega 30 Nuevas Unidades Eléctricas a Policía Ciclista
Local

Yamil Melgar Entrega 30 Nuevas Unidades Eléctricas a Policía Ciclista

0
0

* Se Fortalece la Seguridad y Proximidad con la Población.

“Con voluntad y trabajo seguimos fortaleciendo la seguridad y la cercanía con la gente. Hoy Tapachula cuenta con una Policía Ciclista más equipada, moderna y humana”, expresó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, al dar el banderazo de salida a 30 nuevas unidades eléctricas que se incorporan a esta agrupación.
Acompañado por el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Pablo Liévano, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch García, el alcalde destacó que estas acciones refuerzan la proximidad con la ciudadanía.

“Cada bicicleta eléctrica representa más seguridad, más confianza y más presencia policial en las calles. Queremos una policía cercana, amable y preparada, que escuche y proteja a la gente”, puntualizó Melgar Bravo.
La Policía Ciclista realiza recorridos estratégicos en el centro de la Ciudad, andadores peatonales y zonas de alta concentración de personas, donde las patrullas motorizadas tienen menor movilidad. Su labor es fundamental para la prevención del delito y la atención inmediata ante cualquier emergencia.
Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad pública, mejorando las condiciones operativas de sus cuerpos policiacos y avanzando con el ejemplo de los gobiernos humanistas de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.
“La seguridad es la base del bienestar. En Tapachula no bajamos la guardia, seguimos firmes y adelante, con voluntad para transformar”, Yamil Melgar. Boletín Oficial.

Yamil Melgar Entrega 30 Nuevas Unidades Eléctricas a Policía Ciclista
Artículo anterior
Estudiantes y Vecinos se Unen Para Rescatar Parque Abandonado en Fraccionamiento Cafetales.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

¡Color, música y tradición en su máxima expresión!

Al Instante staff - 0
Con música, color y tradición, se vive la noche mágica en conmemoración del Día de Muertos en el Poder Judicial de Chiapas. Un evento lleno...
Leer más

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD Y PROXIMIDAD CON LA POLICÍA CICLISTA: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
“Con voluntad y trabajo seguimos fortaleciendo la seguridad y la cercanía con la gente. Hoy Tapachula cuenta con una Policía Ciclista más equipada,...
Leer más

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV