Estudiantes y Vecinos se Unen Para Rescatar Parque Abandonado en Fraccionamiento Cafetales.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre de 2025.- Ante el abandono prolongado de los espacios públicos, vecinos del fraccionamiento Cafetales y estudiantes del Colegio “Mano Amiga”, se unieron para rescatar el parque de la zona, que desde hace años permanecía en malas condiciones pese a las solicitudes dirigidas a las autoridades.

La falta de respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) motivó a los habitantes a organizarse y emprender por cuenta propia labores de limpieza y rehabilitación.

Eunice Gutiérrez, representante del Comité del Polígono Cuatro de Cafetales, señaló que la falta de mantenimiento había generado inseguridad y vandalismo en el área.

“Nuestros parques han estado muy abandonados, lo que ha provocado un ambiente inseguro. Las familias ya no podían disfrutar de estos espacios”, comentó.

El parque también se había convertido en un foco de contaminación debido a la acumulación de basura. Ante esta situación, los vecinos iniciaron las tareas de limpieza y posteriormente invitaron a los alumnos del Colegio “Mano Amiga” a sumarse al proyecto comunitario.

“La colaboración con la escuela ha sido fundamental. Los estudiantes nos ayudaron a limpiar, pintar y devolverle vida al parque. Queremos que vuelva a ser un lugar digno, donde los jóvenes puedan practicar deportes y convivir sanamente”, añadió.

Eduardo Romay, alumno participante, destacó el aprendizaje que deja esta experiencia, “estos actos de solidaridad nos enseñan a cuidar nuestro entorno y valorar lo que tenemos. No se trata solo de venir a jugar, sino de mantener limpio y en buen estado el lugar que compartimos”.

Aunque el esfuerzo vecinal ha logrado avances significativos, los participantes hicieron un llamado a las autoridades locales para completar la rehabilitación del espacio, incluyendo la reparación de juegos infantiles, la malla de la cancha y la poda de árboles. EL ORBE/Nelson Bautista