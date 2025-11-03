Repuntan Enfermedades de Transmisión Sexual en Tapachula

*La Sífilis ha Tenido un Incremento del 30%.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre del 2025.- Tapachula, por su posición geográfica en la región de la frontera sur de México, y paso obligado de la población migrante, presenta problemas diversas y complejos, como es el caso de la prostitución, entre otras actividades.

Organismos No Gubernamentales, lamentablemente, han detectado un repunte en la detección de enfermedades de transmisión sexual. En particular Sífilis, por lo que se les brinda el apoyo médico necesario a mujeres que ejercer el comercio sexual en esta Ciudad.



1 de 1

Sobre el tema, Cristian Gómez Fuentes, responsable de la organización Brigada Callejera Apoyo a la Mujer, manifestó que la detección en las trabajadoras sexuales ha permitido brindar tratamientos oportunos, y la gran mayoría ha logrado terminar sus tratamientos.“Por eso siempre se le hace un llamado a que se sigan cuidando, sigan usando preservativos, eso es lo más importante para ellas. Hasta el día de hoy no he tenido casos de VIH en trabajadoras sexuales, pero ya todas están al pie con sus pruebas, aunque eso no quiere decir que existan casos”, comentó.En cuanto a los casos de Sífilis, dijo, se estima que es un repunte de hasta el 30%, haciendo un comparativo con trimestres anteriores.Por otra parte, dio a conocer que vienen trabajando en temas de seguridad con el apoyo de corporaciones policiacas, para poder apoyar a las trabajadores sexuales en la vía pública, ya que en las últimas semanas se han dado algunos conflictos entre ellas.En cuanto a la nacionalidad de las mujeres que ejercen el comercio sexual, dijo que actualmente hay tanto mexicanas como extranjeras, sin embargo, los conflictos que se dan entre ellas es también por la edad, pues hay mujeres que ejercen el comercio sexual y ya son de la tercera edad. EL ORBE/ Mesa de Redacción