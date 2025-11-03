lunes, noviembre 3, 2025
Bloquean Vecinos y Tricicleros las Calles Aledañas al Mercado Los Laureles

* Se Inconforman por la Instalación del Centro de Acopio de Basura.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre del 2025.- Habitantes de la colonia Los Laureles 2, volvieron a bloquear desde la mañana de este domingo, las principales calles aledañas al mercado Los Laureles 2, en donde pretendían instalar un centro de acopio de basura, y por el presunto incumplimiento de una minuta de trabajo que el sábado por la noche habían firmado con el Secretario de Gobierno Municipal, Mario Orozco, los inconformes tomaron esta acción.
Según vecinos de la zona, el pasado sábado por la noche los visitó el funcionario, con quien acordaron desbloquear las vialidades y permitirles el acceso a los empleados de Limpia Municipal a sacar un camión recolector de basura, y los triciclos que quedaron en el área de estacionamiento del mercado.

Con minuta en mano firmada el 1º de noviembre, especificaron que en el punto 3, se establece claramente, por parte del funcionario, que ya no se permitiría el centro de acopio en el mercado en mención, sin embargo, por la mañana de este domingo 2 de noviembre, volvieron a enviar camiones de basura, y empezaron a llegar recolectores de basura en triciclo.
Derivado de esa situación, por acuerdo vecinal, desde la mañana de este domingo 2 de noviembre volvieron a bloquear las vialidades, pero ahora incrementaron el perímetro del bloqueo hasta la Calle Central Oriente, desde el puente Texucuyuapan hasta Avenida Las Palmas, y las vialidades de acceso a Laureles 2.
Esta situación provocó que decenas de recolectores de basura en triciclo se aglomeraran en la zona, y también se unieron a la protesta de los vecinos de Laureles.
Ahora, la exigencia de los recolectores de basura es que las autoridades locales que los instalen en un lugar en donde puedan trabajar. La situación fue de caos en la zona oriente de la Ciudad de Tapachula.
Hasta el momento de elaborar esta información, el bloqueo de calles por parte de vecinos de Laureles y tricicleros continuaba. EL ORBE/ Mesa de Redacción

