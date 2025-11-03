Habitantes de la Colonia 24 de Diciembre Exigen Rehabilitación de Carretera

* Autoridades Llevan Años sin Solucionar Problemática.

Tapachula, Chiapas; 2 de noviembre de 2025.– Vecinos de la colonia 24 de Diciembre exigieron al Gobierno Municipal la rehabilitación urgente de la carretera que conecta el Club Campestre con el Parque del Café, la cual se encuentra en deplorables condiciones y representa un riesgo constante para automovilistas, ciclistas y peatones.

El tramo, fundamental para la comunicación entre la zona alta y la cabecera municipal, presenta profundos baches que obligan a los conductores a invadir parte de la ciclovía y las banquetas para evitar daños a sus vehículos, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.

El señor Juventino Hernández López, representante de los afectados, señaló que esta problemática lleva años sin atención efectiva.

“Siempre ha sido lo mismo, la gente tapa los hoyos con tierra, pero al poco tiempo vuelven a aparecer. Nuestro gobierno nos está ignorando”, expresó.

La preocupación crece ante el inicio de la temporada de cosecha, ya que por esta vía circulan camiones cargados de café provenientes de las comunidades de la zona alta hacia los centros de acopio y empresas como Nestlé.

“Por aquí pasan los vehículos con el café. Si la carretera sigue así, afecta directamente nuestra economía”, advirtió.

Además del impacto económico, los vecinos denunciaron que la falta de mantenimiento pone en riesgo la seguridad vial. Los baches, algunos de gran tamaño, obligan a los automovilistas a maniobrar bruscamente, invadiendo carriles. EL ORBE/Nelson Bautista