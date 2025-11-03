Cafeticultores Exigen Precios Justos a Empresa Trasnacional

*Amenazan con Manifestarse Sino Escuchan sus Demandas.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre de 2025.- Productores de café de la región Soconusco exigieron a la empresa Nestlé establecer precios justos para la compra de grano en la próxima cosecha, con el fin de evitar manifestaciones y bloqueos como los ocurridos hace dos temporadas.

Francisco Montes, representante de los cafeticultores de la Zona Alta, manifestó su preocupación por la falta de apertura en los precios, y llamó a la empresa a actuar con responsabilidad.

“Esperamos que una empresa que ha cumplido 15 años en la región, muestre compromiso con los productores. Necesitamos que anuncien un precio justo para garantizar el bienestar de nuestras familias”, expresó.

El año pasado el precio de compra cerró en 63 Pesos por kilogramo, recordó, y confió en que este año se mantenga o mejore. “Esta cosecha es clave para saldar deudas y mantener la economía familiar. Nuestro trabajo es arduo y merece ser valorado”, añadió.

Subrayó que los productores buscan evitar conflictos sociales, pero no descartan movilizarse si no se escuchan sus demandas.

“No queremos caos, solo que se dignifique nuestro trabajo. Si es necesario, nos organizaremos para exigir lo que por derecho nos corresponde”, advirtió.

Destacó que el mercado internacional muestra precios favorables, lo que debería reflejarse en mejores condiciones para los productores locales. “No se trata de que gane solo una parte, sino de alcanzar un acuerdo justo que beneficie tanto a Nestlé como a los cafeticultores”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a eliminar la participación de intermediarios, a quienes acusó de distorsionar los precios del grano.

“Los acopiadores afectan directamente a los productores. Nestlé debe reconocer nuestro esfuerzo y establecer un precio que refleje el verdadero valor de nuestro trabajo”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista