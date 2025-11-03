lunes, noviembre 3, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalLuces y Sonido Adornan Sede del Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez
Estatal

Luces y Sonido Adornan Sede del Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez

0
5

* Conmemoran Tradición del Día de Muertos.

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, acompañado de su familia, su esposa, la señora Dalal Rabban Castell, y su hija Farah, así como del director del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, José Luis Sánchez García, su esposa, Cristal Espinosa Alias, y su hijo Emiliano, disfrutaron del espectáculo de luces y sonido que envolvió la fachada principal de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

Este mapping conmemorativo, que, acompañado del altar y las decoraciones, llenó de color, vida y tradición el recinto judicial, rindiendo homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra identidad.
Con un ambiente de respeto, pero también festivo, integrantes de la familia judicial y visitantes pudieron disfrutar de esta experiencia visual y sonora, que estará disponible de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 2 de noviembre. Boletín Oficial

¡Color, música y tradición en su máxima expresión!
Artículo anterior
Continúa SMyT con Operativos de Inspección y Vigilancia Para Garantizar la Seguridad de Pasajeros
Artículo siguiente
Cafeticultores Exigen Precios Justos a Empresa Trasnacional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

¡Color, música y tradición en su máxima expresión!

Al Instante staff - 0
Con música, color y tradición, se vive la noche mágica en conmemoración del Día de Muertos en el Poder Judicial de Chiapas. Un evento lleno...
Leer más

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD Y PROXIMIDAD CON LA POLICÍA CICLISTA: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
“Con voluntad y trabajo seguimos fortaleciendo la seguridad y la cercanía con la gente. Hoy Tapachula cuenta con una Policía Ciclista más equipada,...
Leer más

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV