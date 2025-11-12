miércoles, noviembre 12, 2025
Tapachula Avanza con Coordinación y Resultados en Materia de Seguridad

0
10

*Encabeza Yamil Melgar Mesa de Seguridad Regional.

Tapachula, Chiapas.- En un ejercicio de trabajo en equipo, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo encabezó la rueda de prensa de la Mesa de Seguridad Regional No. 9, junto al Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Arturo Pablo Liévano Flores; el Fiscal de Procedimientos Penales, Dr. Guadalupe González Vargas; el Fiscal de Inmigrantes, Lic. Jesús Jubilan Sarmiento Santos; y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch García.
Yamil Melgar destacó los resultados obtenidos gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las corporaciones locales, que han permitido detenciones relevantes y una reducción del 35% en los delitos de alto impacto y del 53% en homicidios dolosos respecto al año anterior.

“Seguimos fortaleciendo la seguridad y la confianza ciudadana con trabajo coordinado, resultados y presencia permanente en el territorio”, expresó Yamil Melgar Bravo.
Por su parte, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Pablo Liévano Flores, subrayó que la coordinación institucional ha sido clave para mantener la reducción de los índices delictivos y obtener resultados contundentes. “Hoy la Fiscalía refrenda su compromiso con Tapachula para seguir garantizando justicia y paz social”, afirmó.
A su vez, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch García, destacó el fortalecimiento de las capacidades operativas y de proximidad ciudadana: “Seguimos redoblando patrullajes, reforzando la presencia policial en las colonias y trabajando de la mano con la ciudadanía para mantener entornos más seguros”.
En el mismo marco, el Presidente Municipal anunció el inicio de la segunda etapa del programa de colocación de luminarias, que abarcará 29 colonias de la ciudad, donde también se prevé instalar cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad y mejorar los entornos urbanos.
“Tapachula avanza con orden, con luz y con seguridad. En unidad, seguiremos transformando nuestra ciudad”, concluyó Yamil Melgar. Boletín Oficial

