martes, enero 13, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocal"En Tapachula la Niñez Transforma": Yamil Melgar
Local

«En Tapachula la Niñez Transforma»: Yamil Melgar

0
14

El Ayuntamiento Premió a Ganadores del Primer Concurso de Dibujo «Calles Limpias y Seguras»
——
Sirvió Para Sensibilizar a la Población Sobre la Importancia de Mantener los Espacios Limpios y Saludables.

Tapachula, Chiapas, 12 de enero 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, premió a los ganadores del Primer Concurso de Dibujo Infantil, «Calles Limpias y Seguras», que tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener los espacios limpios y saludables.

Al encabezar la premiación en el parque central Miguel Hidalgo, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, reconoció el talento de los niños y niñas de Tapachula quienes a través del dibujo externaron su compromiso con su ciudad.
Dijo que este gobierno municipal, trabaja de la mano de la sociedad por ello, «es importante impulsar los valores del cuidado del medio ambiente, de la seguridad y trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Tapachula podemos lograr grandes cosas», por ello, anunció una segunda etapa de la campaña «Calles Limpias y Seguras».
Los ganadores del nivel primaria, fueron: Primer lugar Candy García Rodríguez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palavios; Allison Nathalia de Paz Cabrera, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, segundo lugar; Yirat García Rodríguez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palacios; Allison de la Torre López, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, cuarto lugar y Mateo López García, de la primaria Narciso Mendoza, quinto lugar.
Los triunfadores del nivel secundaria fueron: Primer lugar Victoria Elena Rodas Roblero de la secundaria general no.1; segundo lugar, Daniela Cerna Martínez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palacios; tercer lugar, Ángeles Rocío Hernández Morales, de la secundaria general no. 6 Juan de la Barrera e Inzuarraga; cuarto lugar Enmanuel Alexander Rojas García, de la Estancia Educativa Temporal para Niñas y Niños en Movilidad y el quinto lugar fue para Carlos Manuel López Velasco de la secundaria general no. 1 Constitución Mexicana.
Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Antonio Gallegos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez y el regidor, Edi Alberto García Juárez, directivos, padres de familia y público en general. Boletín Oficial

"En Tapachula la Niñez Transforma": Yamil Melgar
Artículo anterior
Reactivan “Operación Mochila” en la Preparatoria Tapachula
Artículo siguiente
Queda Descartada Cualquier Tipo de Intervención Militar de EEUU en México: Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Secretaría de Salud Municipal emite recomendaciones sanitarias ante presencia de humo en la ciudad

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026. La Secretaría de Salud Pública Municipal informa a la ciudadanía en general que, ante la presencia de humo...
Leer más

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA PERSONAS QUE PROVOCARON INCENDIO EN EL BASURERO INTERMUNICIPAL DE TAPACHULA

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, en coordinación con autoridades municipales, Bomberos de Tapachula, Protección...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 13 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV