«En Tapachula la Niñez Transforma»: Yamil Melgar

El Ayuntamiento Premió a Ganadores del Primer Concurso de Dibujo «Calles Limpias y Seguras»
——
Sirvió Para Sensibilizar a la Población Sobre la Importancia de Mantener los Espacios Limpios y Saludables.
Tapachula, Chiapas, 12 de enero 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, premió a los ganadores del Primer Concurso de Dibujo Infantil, «Calles Limpias y Seguras», que tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener los espacios limpios y saludables.
Dijo que este gobierno municipal, trabaja de la mano de la sociedad por ello, «es importante impulsar los valores del cuidado del medio ambiente, de la seguridad y trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Tapachula podemos lograr grandes cosas», por ello, anunció una segunda etapa de la campaña «Calles Limpias y Seguras».
Los ganadores del nivel primaria, fueron: Primer lugar Candy García Rodríguez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palavios; Allison Nathalia de Paz Cabrera, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, segundo lugar; Yirat García Rodríguez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palacios; Allison de la Torre López, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, cuarto lugar y Mateo López García, de la primaria Narciso Mendoza, quinto lugar.
Los triunfadores del nivel secundaria fueron: Primer lugar Victoria Elena Rodas Roblero de la secundaria general no.1; segundo lugar, Daniela Cerna Martínez, del CEBECH No. 2 Teodomiro Palacios; tercer lugar, Ángeles Rocío Hernández Morales, de la secundaria general no. 6 Juan de la Barrera e Inzuarraga; cuarto lugar Enmanuel Alexander Rojas García, de la Estancia Educativa Temporal para Niñas y Niños en Movilidad y el quinto lugar fue para Carlos Manuel López Velasco de la secundaria general no. 1 Constitución Mexicana.
Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Antonio Gallegos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez y el regidor, Edi Alberto García Juárez, directivos, padres de familia y público en general. Boletín Oficial