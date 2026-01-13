martes, enero 13, 2026
Reactivan “Operación Mochila” en la Preparatoria Tapachula

*Para el Reinicio de Clases, en Febrero.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir conductas de riesgo entre la comunidad estudiantil, la Escuela Preparatoria “Tapachula” anunció la reactivación de la Operación Mochila, estrategia que se implementará antes del inicio del próximo ciclo escolar en febrero.
El director del turno matutino, Carlos Alberto Espinal, sostuvo una reunión de coordinación con el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, en la que se definieron protocolos preventivos en conjunto con directivos del turno vespertino y el Comité de Padres de Familia.

Durante el encuentro se acordó que las revisiones de mochilas serán realizadas y supervisadas por autoridades de seguridad pública, garantizando certeza jurídica, respeto a los derechos de los estudiantes y transparencia en cada procedimiento.
La medida responde a la detección de objetos no permitidos dentro del plantel, como vapeadores y cigarros electrónicos, cuyo uso ha aumentado entre adolescentes debido a la influencia de redes sociales, señaló.
“Somos conscientes de que ninguna escuela está exenta de estos riesgos. La prevención oportuna es clave para evitar que situaciones menores se conviertan en problemas mayores dentro de una comunidad de más de mil 200 alumnos”, dijo.
Como parte del plan integral, también se impartirán pláticas preventivas sobre adicciones y uso responsable de redes sociales, además de establecer un canal directo de comunicación entre autoridades educativas y cuerpos de seguridad para coordinar acciones inmediatas.
La directiva subrayó que la adolescencia es una etapa que requiere atención constante y trabajo conjunto, apunto. EL ORBE/Nelson Bautista

