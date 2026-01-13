Vecinos del Fracc. Los Palacios Piden Semáforos y Reductores de Velocidad

*En el Libramiento Sur de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero del 2026.- Habitantes del fraccionamiento Los Palacios reiteraron su llamado a las autoridades municipales para que se instalen semáforos o reductores de velocidad en las dos principales entradas al fraccionamiento, sobre el Libramiento Sur, una vialidad donde se han registrado accidentes graves, incluso con pérdida de vidas humanas.



Pedro Velázquez López, secretario general de acuerdos del fraccionamiento Los Palacios, explicó que la petición obedece al alto riesgo que enfrentan diariamente peatones y automovilistas. Detalló que en la primera entrada, ubicada a la altura de una telesecundaria, los estudiantes se ven obligados a cruzar la carretera para llegar a sus centros educativos, exponiéndose constantemente a vehículos que circulan a exceso de velocidad.“Los alumnos tienen que atravesar el libramiento y eso representa un peligro latente. Tarde o temprano puede ocurrir un accidente con consecuencias fatales si no se toman medidas preventivas”, señaló.En la segunda entrada, dijo, el riesgo se incrementa debido al ingreso y salida constante de combis del transporte público, las cuales suelen detenerse cargadas de pasaje para incorporarse a la vía, generando maniobras peligrosas ante el flujo vehicular.Velázquez López reconoció que recientemente se rehabilitó el Libramiento Sur; sin embargo, lamentó que las obras no incluyeran dispositivos de control vial en puntos considerados críticos. Recordó que hace apenas unos meses se registró un accidente en el que un tráiler estuvo involucrado y una persona perdió la vida, hecho que incrementó la preocupación de los vecinos.“Solo se rehabilitó la carpeta asfáltica, pero no se tomó en cuenta que existen dos accesos altamente peligrosos. Ya ha habido accidentes y hasta pérdidas humanas”, afirmó.El representante vecinal indicó que los habitantes elaborarán un nuevo escrito dirigido al Presidente Municipal, con la esperanza de obtener una respuesta favorable. Añadió que corresponde a instancias como la Secretaría de Caminos, la Coordinación de Transporte o Vialidad Municipal realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la instalación de semáforos o reductores de velocidad.Finalmente, subrayó que la petición no busca generar conflictos, sino prevenir más accidentes y proteger la vida de estudiantes, usuarios del transporte público y familias que diariamente transitan por esta zona del Libramiento Sur. EL ORBE/ Mesa de Redacción.