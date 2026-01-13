Rehabilitan Vialidades en Congregación Reforma Tras Años de Rezago

*Se Beneficia a más de mil 400 Personas.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero de 2026.- Después de años de abandono en materia de infraestructura vial, habitantes del ejido Congregación Reforma fueron beneficiados con la rehabilitación de ocho calles principales, obras que impactan de manera directa a 1,417 personas que por décadas enfrentaron polvo en temporada de estiaje y severos encharcamientos durante las lluvias.

Las acciones se concretaron mediante la coordinación entre autoridades municipales y la gestión social impulsada por el Movimiento por Tapachula. Al respecto, Obed Peña Méndez, integrante de esta agrupación, destacó que la intervención representa un avance tangible para una comunidad que había sido relegada por administraciones anteriores.



“Estas vialidades permanecieron en el olvido durante muchos años. Hoy se empiezan a ver resultados concretos que mejoran la movilidad y la calidad de vida de las familias”, expresó.Los trabajos realizados consistieron en el rastreo y acondicionamiento de calles estratégicas, lo que permitió eliminar tramos intransitables y facilitar el acceso a viviendas, comercios y servicios básicos. Vecinos señalaron que estas mejoras reducen el rezago histórico que mantenía al ejido en desventaja frente a otras zonas del municipio.Peña Méndez reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Tapachula para atender esta demanda social, aunque subrayó que el objetivo a largo plazo es lograr la pavimentación total de las calles, a fin de contar con obras duraderas que resistan las condiciones climáticas de la región.Asimismo, indicó que aún existen necesidades prioritarias para la comunidad, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, proyecto clave para el saneamiento ambiental y la protección de la salud pública.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a mantener el trabajo coordinado y dar continuidad a los proyectos que permitan atender el crecimiento del ejido y garantizar condiciones de vida más dignas para sus habitantes. EL ORBE/ Nelson Bautista