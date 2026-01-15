Puerto Chiapas Recibe al Crucero Island Princess, el Segundo del 2026

Pasajeros Visitaron la Zona Arqueológica de Izapa, la Finca Argovia y la Planta Bananera de Suchiate

Puerto Chiapas Busca Consolidarse Como un Puerto Receptor de Cruceros de Primer Nivel

Tapachula, Chiapas.- Puerto Chiapas dio la bienvenida a los turistas internacionales que arribaron este día a bordo del crucero Island Princess, perteneciente a la reconocida línea naviera Princess Cruises, marcando así la llegada del segundo crucero del año a Chiapas.



El municipio de Suchiate recibió a los visitantes y, durante su estadía en Puerto Chiapas, compartió su riqueza cultural a través de la música de marimba y expresiones folclóricas, como parte de las actividades programadas.Asimismo, los tour operadores locales se dijeron preparados para ofrecer experiencias turísticas a los pasajeros que adquirieron recorridos, permitiéndoles conocer destinos con valor histórico, cultural y natural. Entre los principales sitios visitados se encuentran la Zona Arqueológica de Izapa, Tuxtla Chico, la ciudad de Tapachula, la Finca Argovia y la planta bananera del municipio de Suchiate.Puerto Chiapas continúa trabajando de manera constante para consolidarse como un puerto receptor de cruceros de primer nivel, ofreciendo servicios de calidad y fortaleciendo la oferta turística en beneficio del desarrollo económico regional y del posicionamiento de Chiapas en el mercado turístico internacional. Boletín Oficial