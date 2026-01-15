Arriba Personal Militar de EEUU a Guatemala Para Combate al Narco; Iglesia Aprueba Fortalecimiento de la Seguridad en la Frontera Sur

En Guatemala se ha Incrementado la Presencia de Personal de Inteligencia de EEUU

——-

Hace Unos Días Aterrizaron dos Aviones Militares Para Establecer una Base Operativa

——-

Se Refuerzan Retenes Policiacos y Militares en la Carretera que Conduce a la Capital Guatemalteca

*DEBIDO A LA PRESENCIA DE TROPAS NORTEAMERICANAS EN LA FRONTERA ENTRE AMBOS PAÍSES, HA DISMINUIDO EL INGRESO DE INDOCUMENTADOS A MÉXICO.

Suchiate, Chiapas; 14 de enero de 2026.- El flujo de personas migrantes en la frontera sur entre Guatemala y México se ha reducido hasta en un 90 por ciento durante las últimas semanas, luego del anuncio y la llegada de tropas, buques y personal militar de Estados Unidos a la región, como parte de programas conjuntos para el combate al crimen transnacional.

Esta drástica disminución no solo ha impactado el cruce irregular de migrantes por el río Suchiate, sino que también ha generado una caída significativa en la actividad comercial y turística tanto del lado mexicano como del guatemalteco, afectando directamente a comerciantes, prestadores de servicios y transportistas que dependen del movimiento fronterizo.



1 de 6

Aunque el nivel del río Suchiate se mantiene bajo, continúan los cruces ilegales de personas y mercancías mediante balsas improvisadas con llantas; sin embargo, balseros de la zona, quienes solicitaron el anonimato, reconocieron que el número de cruces ha disminuido de manera considerable. Recordaron que anteriormente podían cruzar más de dos mil personas al día, cifra que actualmente está muy por debajo de ese promedio.Los trabajadores del río señalaron que, del lado guatemalteco, se ha incrementado la presencia de personas identificadas como personal de inteligencia, así como elementos de la Guardia y del Ejército de Guatemala, además de un reforzamiento de retenes policiacos y militares en la carretera que conduce a la capital guatemalteca.Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad, no solo para la población migrante, sino también para quienes viven del comercio informal y del intercambio diario entre ambas naciones.Durante un recorrido realizado por las márgenes del río Suchiate, no se observó un aumento visible de personal del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional u otras corporaciones del lado mexicano, donde la actividad transcurre aparentemente con normalidad, aunque con menor afluencia de personas.Habitantes y comerciantes coincidieron en que la disminución del flujo migratorio, aunada al anuncio de la presencia militar estadounidense en la región, ha provocado temor, reducción de ingresos y un escenario económico adverso que podría agravarse si las medidas de control se mantienen de forma prolongada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.Iglesia Católica Ve Con Buenos Ojos el Fortalecimiento de la Seguridad en la Frontera Sur Ante Presencia Militar de Estados UnidosSuchiate, Chiapas 14 de Enero del 2026 .- La Iglesia Católica en la frontera sur de Chiapas se pronunció a favor del fortalecimiento de la seguridad en la línea divisoria entre México y Guatemala, tras el anuncio del arribo de personal militar de Estados Unidos al vecino país para colaborar en acciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional.El párroco de la iglesia de Suchiate, Heyman Vázquez Medina, consideró positiva la decisión del gobierno de Guatemala de aceptar el apoyo del gobierno estadounidense, al señalar que se trata de una medida necesaria ante los altos niveles de inseguridad que se viven en la región fronteriza.El sacerdote explicó que, de acuerdo con información oficial, dos aviones con personal del ejército de Estados Unidos arribaron recientemente a Guatemala, luego de que ese país solicitara formalmente apoyo para el combate al narcotráfico. Dicho personal, dijo, participará en labores de capacitación y en la implementación de programas de patrullaje permanente, con especial atención en zonas fronterizas como Tecún Umán y su colindancia con Ciudad Hidalgo, Chiapas.Vázquez Medina señaló que la inseguridad en municipios como Suchiate y Ciudad Hidalgo es un problema grave que afecta directamente a la población, por lo que consideró que la presencia de fuerzas militares podría generar un efecto disuasivo contra los grupos delictivos que operan en la zona.“Me parece muy positivo que llegue este apoyo. La inseguridad que vivimos es muy fuerte y cualquier acción que ayude a replegar a quienes se dedican a la delincuencia será benéfica para la población”, expresó.Finalmente, el párroco confió en que el reforzamiento de la vigilancia en la ribera del río Suchiate y en los pasos fronterizos contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias que habitan en esta región, una de las más sensibles del país por su ubicación estratégica y dinámica migratoria. EL ORBE/ Mesa de Redacción.