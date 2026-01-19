Aumenta 10% Apoyo del Banco de Alimentos del Soconusco

*Atienden a 17 mil Personas en la Región.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero de 2026.- El Banco de Alimentos del Soconusco cerró el año con un crecimiento significativo en su labor social al incrementar en 10% la atención a familias en situación de vulnerabilidad, beneficiando actualmente a 17 mil personas en 11 municipios de la región.

Bajo la dirección de Yadira Guadalupe Olaldes Hernández, la institución amplió su cobertura territorial desde Pijijiapan hasta Suchiate, consolidándose como un actor clave en el combate a la inseguridad alimentaria en la frontera sur de Chiapas.



El padrón de beneficiarios pasó de 14 mil a 17 mil personas, lo que implica la distribución de alrededor de 3,500 despensas cada mes.Este avance fue posible gracias al incremento del 10 al 15% en la recepción de alimentos, principalmente frutas y verduras provenientes del centro del país y de la región costa.La directora destacó que el programa se ha adaptado a la dinámica migratoria del Soconusco, ya que entre el 20 y 30% de los beneficiarios son familias extranjeras, quienes reciben apoyo mediante una red organizada de voluntariado.La atención se concentra en comunidades con altos índices de marginación, especialmente en la zona alta de Tapachula, así como en Cacahoatán y Tuxtla Chico.“Son áreas donde la necesidad es constante y nuestro objetivo es ampliar la cobertura en esos sectores”, puntualizó.Aunque los resultados son positivos, el Banco de Alimentos enfrenta retos operativos. Para alcanzar la meta de crecer otro 10% en el próximo año, se requiere fortalecer la cultura de donación, especialmente en productos de higiene personal así como aportaciones económicas, destinadas a combustible y mejora de infraestructura.“La invitación es a que la ciudadanía y las empresas se acerquen, conozcan nuestro trabajo y comprueben que cada donativo llega directamente a quienes más lo necesitan”, expresó. EL ORBE/Nelson Bautista