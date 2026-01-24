sábado, enero 24, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAsociación Civil Comprará Unidad Tipo Urvan para Movilizar a Personas con Discapacidad
Local

Asociación Civil Comprará Unidad Tipo Urvan para Movilizar a Personas con Discapacidad

0
12

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero de 2026.- La colaboración entre el sector empresarial y la ciudadanía permitió fortalecer la movilidad de personas con discapacidad en Tapachula, tras el donativo otorgado a la asociación Caminando Por Una Esperanza de Vida (CAESVI), que beneficiará de manera directa a cerca de 50 personas.
La organización recibió un apoyo económico por 298 mil 32 Pesos, recurso que será destinado a la adquisición de una unidad tipo Urvan, con la finalidad de facilitar el traslado de personas con discapacidad a consultas médicas, terapias de rehabilitación y otras actividades esenciales.
El donativo fue posible gracias al programa de redondeo impulsado por la cadena comercial Willys, donde clientes aportaron voluntariamente pequeñas cantidades que, en conjunto, hicieron posible este proyecto de impacto social.
Omar Salomón Morales Aguilar, presidente de CAESVI, destacó que la falta de transporte público accesible en la ciudad hace indispensable este tipo de iniciativas.
Señaló que la participación del sector privado demuestra un compromiso real con la inclusión social y el bienestar comunitario.
Por su parte, Denis Oliver Aguirre, vicepresidente de la Asociación, explicó que la unidad también será utilizada en el programa “Empatía por la Discapacidad”, mediante el cual integrantes de CAESVI acudirán a escuelas, empresas y dependencias gubernamentales para promover el trato digno, el uso correcto del lenguaje y la sensibilización hacia las personas con discapacidad.
Aunque el vehículo atenderá principalmente a los miembros de la asociación, CAESVI informó que el servicio podrá extenderse a otras personas en situación vulnerable, siempre que se cuente con apoyo para cubrir los gastos operativos.
Con este respaldo, la asociación avanza en su labor de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y reafirma su compromiso con la inclusión y la movilidad digna en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista

Asociación Civil Comprará Unidad Tipo Urvan para Movilizar a Personas con Discapacidad
Artículo anterior
Disminuyen Ventas de Comercios Religiosos Tradicionales en Tapachula
Artículo siguiente
Crece la Solicitud de Apoyo en el Banco de Alimentos del Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Bloquean vecinos carretera en La Joya por rechazo a centro de recolección de basura

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 24 de enero de 2025.– Habitantes del cantón La Joya y colonias aledañas realizaron un bloqueo carretero como medida de protesta para...
Leer más

Presentan el Libro “Espacios Imaginarios”

Al Instante staff - 0
En el Centro Cultural del Soconusco se llevó a cabo la presentación del libro “Espacios Imaginarios”, antología de relatos del escritor Ramón Sánchez Mandujano. La...
Leer más

«TAPACHULA PASÓ DEL 1ER LUGAR AL 28 EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, GRACIAS AL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ»: YAMIL MELGAR.

Al Instante staff - 0
•La estrategia de seguridad estatal clave en este resultado, asegura el alcalde. - Crece la confianza y Avanza 27 posiciones del 2024 al 2025 23...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV