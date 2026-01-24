Asociación Civil Comprará Unidad Tipo Urvan para Movilizar a Personas con Discapacidad

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero de 2026.- La colaboración entre el sector empresarial y la ciudadanía permitió fortalecer la movilidad de personas con discapacidad en Tapachula, tras el donativo otorgado a la asociación Caminando Por Una Esperanza de Vida (CAESVI), que beneficiará de manera directa a cerca de 50 personas.

La organización recibió un apoyo económico por 298 mil 32 Pesos, recurso que será destinado a la adquisición de una unidad tipo Urvan, con la finalidad de facilitar el traslado de personas con discapacidad a consultas médicas, terapias de rehabilitación y otras actividades esenciales.

El donativo fue posible gracias al programa de redondeo impulsado por la cadena comercial Willys, donde clientes aportaron voluntariamente pequeñas cantidades que, en conjunto, hicieron posible este proyecto de impacto social.

Omar Salomón Morales Aguilar, presidente de CAESVI, destacó que la falta de transporte público accesible en la ciudad hace indispensable este tipo de iniciativas.

Señaló que la participación del sector privado demuestra un compromiso real con la inclusión social y el bienestar comunitario.

Por su parte, Denis Oliver Aguirre, vicepresidente de la Asociación, explicó que la unidad también será utilizada en el programa “Empatía por la Discapacidad”, mediante el cual integrantes de CAESVI acudirán a escuelas, empresas y dependencias gubernamentales para promover el trato digno, el uso correcto del lenguaje y la sensibilización hacia las personas con discapacidad.

Aunque el vehículo atenderá principalmente a los miembros de la asociación, CAESVI informó que el servicio podrá extenderse a otras personas en situación vulnerable, siempre que se cuente con apoyo para cubrir los gastos operativos.

Con este respaldo, la asociación avanza en su labor de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y reafirma su compromiso con la inclusión y la movilidad digna en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista