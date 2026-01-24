Crece la Solicitud de Apoyo en el Banco de Alimentos del Soconusco

*Buscan Aliados Estratégicos Para Cubrir Demanda.

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero de 2026.- Tras cerrar un 2025 histórico en captación y atención social, el Banco de Alimentos del Soconusco anunció que uno de sus principales retos para este año será sumar nuevos aliados estratégicos que permitan responder al incremento en la demanda de apoyo alimentario en la región.

La directora del organismo, Yadira Guadalupe Olaldes Hernández, informó que durante 2025 se logró rescatar 1,386 toneladas de alimentos, lo que representa un crecimiento del 39 por ciento respecto a 2024 y un incremento del 59 por ciento en apenas dos años. Gracias a este esfuerzo, el Banco de Alimentos atendió a 17 mil 800 beneficiarios en 10 municipios de la Costa de Chiapas y el Soconusco.

Para este 2026, la meta es ambiciosa: crecer un 13 por ciento tanto en captación de alimentos como en número de beneficiarios, con el objetivo de alcanzar 19 mil 400 familias a mediados de año y sostener esa cobertura hasta diciembre. A largo plazo, el plan es triplicar la capacidad del banco hacia el año 2030, llegando a más de 27 mil personas beneficiadas.



Olaldes Hernández destacó que, aunque la organización cuenta con aliados nacionales a través de la red BAMEX, y con alrededor de 10 donadores locales, la demanda social continúa en aumento, por lo que es indispensable que más empresas, comercios, mercados y productores se sumen a la causa.Subrayó que una gran cantidad de frutas y verduras que ya no se comercializan por criterios estéticos o de calidad, pero que siguen siendo aptas para el consumo humano, terminan desperdiciándose, cuando podrían aprovecharse para apoyar a familias en situación vulnerable. Actualmente, solo dos locales del Mercado “San Juan” aportan alrededor de dos toneladas mensuales, cifra que podría multiplicarse con mayor participación.“El alimento sobra más de lo que falta”, enfatizó, al señalar que fortalecer alianzas no solo ayuda a combatir el hambre, sino también a reducir el desperdicio de alimentos.Finalmente, reiteró el llamado a sumarse como donadores o aliados, destacando que el impacto social de cada aportación se traduce directamente en bienestar para miles de familias del Soconusco. EL ORBE/ JC