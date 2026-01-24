Se Mantiene Flujo Turístico y Comercial Entre Guatemala y México

*Gracias a Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera.

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero de 2026.- El tránsito de turistas y comerciantes entre Guatemala y México continúa desarrollándose con normalidad, a pesar del Estado de Sitio decretado por 30 días en territorio guatemalteco.

Así lo confirmaron representantes del sector empresarial, quienes destacan que las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo han fortalecido la vigilancia sin afectar la movilidad ni las actividades económicas en la zona fronteriza.



Empresarios guatemaltecos señalaron que la presencia reforzada de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en carreteras y puntos estratégicos ha generado un entorno de mayor tranquilidad para quienes viajan hacia Chiapas, particularmente hacia Ciudad Hidalgo y Tapachula.Miriam Espina, empresaria guatemalteca, compartió su experiencia tras realizar recientemente el trayecto desde Quetzaltenango hasta la frontera con México.Indicó que, aunque se observaron diversos retenes de seguridad, el desplazamiento fue ágil y el trato por parte de las autoridades resultó respetuoso.“Salimos desde temprano y encontramos controles a lo largo del camino. Todo se desarrolló de forma ordenada; los agentes cumplen con su labor y el cruce fronterizo es cordial”, expresó.El Estado de Sitio fue establecido luego de una serie de ataques contra fuerzas de seguridad, derivados de operativos en centros penitenciarios donde se decomisaron objetos ilícitos como teléfonos celulares y aparatos electrónicos. Estas acciones provocaron represalias de grupos criminales, dejando un saldo lamentable de nueve agentes fallecidos.Sin embargo, líderes empresariales subrayaron que dichos hechos se concentraron principalmente en la Ciudad de Guatemala y no han tenido repercusiones significativas en las regiones fronterizas.Aseguraron que la situación se encuentra bajo control y no representa un riesgo para el intercambio binacional.Asimismo, destacaron que el temor que prevalecía en años anteriores para cruzar hacia el sur de México ha disminuido considerablemente.En la actualidad, el ambiente de seguridad favorece la actividad comercial y turística, fundamentales para la economía regional.Las aduanas y oficinas migratorias operan con normalidad. Las autoridades recomiendan a los viajeros portar su documentación en regla y atender las revisiones de seguridad, las cuales tienen como objetivo preservar el orden público durante la vigencia de esta medida excepcional. EL ORBE/Nelson Bautista