Alza del Precio del Cacao Impacta a Productores Artesanales

* El Kilo se Comercializa Hasta en 390 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero de 2026.- El incremento sostenido en el precio del cacao comienza a reflejarse en la economía de productores artesanales de la región, quienes enfrentan mayores costos de producción, pero mantienen su compromiso con la elaboración de chocolate tradicional a base de cacao real, señaló Gabriel Moreno, productor de chocolate tuxtlachiquense.



El artesano explicó que, aunque parte de la materia prima se obtiene de pequeñas parcelas propias, la mayor parte del cacao es adquirido a productores locales, quienes han tenido que ajustar sus precios ante el encarecimiento del grano.El kilo de cacao, que anteriormente se comercializaba alrededor de 140 Pesos, actualmente oscila entre 200 y 260 Pesos, dijo, e incluso ha llegado hasta 390 Pesos, dependiendo de la calidad y tipo de mazorca.Este incremento, dijo, se ha mantenido de manera constante desde hace aproximadamente ocho meses, sin señales de estabilización, lo que representa un reto económico para quienes dependen del cacao como insumo principal. A pesar de ello, destacó que sí existe producción, aunque a un costo significativamente mayor.Consideró positiva la aparición de productos como el Chocolate del Bienestar, al señalar que su contenido de 50 por ciento de cacao lo diferencia de muchas marcas comerciales que contienen mínimos porcentajes del grano y altos niveles de azúcar, grasas saturadas y sodio. Subrayó que el cacao real conserva su valor nutricional y forma parte de una tradición alimentaria arraigada en la región.Finalmente, hizo un llamado a la población, especialmente a padres de familia y responsables de cooperativas escolares, a fomentar el consumo de productos elaborados con cacao auténtico, como chocolate artesanal, tascalate, pinole, champurrado, pozol y mole, no solo por su aporte nutricional, sino también porque su consumo impulsa la economía local, fortalece a pequeños productores y preserva una herencia cultural que sigue viva en el Soconusco. EL ORBE/ JC