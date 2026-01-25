domingo, enero 25, 2026
Magisterio Anuncia Marcha Mañana Lunes en Tapachula

* Demandan Pensiones Dignas y Atención Médica.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Regional Costa Grande, pertenecientes a la Sección VII del SNTE-CNTE, anunciaron una movilización para este lunes 26 de enero, con el objetivo de exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de demandas históricas en materia de pensiones, jubilaciones y servicios de salud.
La marcha está programada para iniciar a las 15 horas, partiendo de la Fuente de Bonanza, avanzando hacia la Clínica Hospital del ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores”, para posteriormente dirigirse al centro de la Ciudad, donde realizarán un pronunciamiento público.

El secretario regional de la Sección VII del SNTE-CNTE en la Costa Grande, profesor Gabriel Díaz Ordóñez, señaló que esta movilización responde al hartazgo del magisterio ante un sistema de pensiones que ha precarizado la vida de trabajadores en activo y jubilados, obligándolos a sobrevivir con ingresos insuficientes frente al alto costo de la vida.
Entre las principales exigencias destacan el establecimiento de pensiones y jubilaciones calculadas en salarios mínimos y no en UMAs, así como el cambio al régimen de pensiones colectivas, que garantice condiciones más justas y seguras para el retiro laboral. Asimismo, demandan el derecho a la jubilación por años de servicio, planteando 28 años para mujeres y 30 años para hombres.
Otro de los reclamos centrales es el acceso efectivo a medicamentos de tercer nivel para los derechohabientes del ISSSTE, ya que denunciaron un desabasto constante que pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y sus familias.
En esta jornada de protesta participarán docentes en activo, maestros jubilados, estudiantes y diversas organizaciones sociales, quienes aseguran que la movilización busca defender derechos laborales y sociales que han sido vulnerados por políticas federales que, afirman, han favorecido la privatización y el abandono del sistema de seguridad social.
El magisterio advirtió que, de no existir respuestas concretas, las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

