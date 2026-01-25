Vecinos de la Colonia 16 de Septiembre Denuncian Apagón Provocado por Obra

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2026.- Habitantes de la colonia 16 de Septiembre, en Tapachula, denunciaron públicamente la falta de energía eléctrica que afecta a varias cuadras del sector, luego de que una obra en construcción presuntamente provocara un corto circuito en cables de alta tensión la mañana de este martes, alrededor de las 7:30 horas.

De acuerdo con Ana Bertha Vargas Martínez, vecina del lugar, trabajadores de una construcción ubicada entre la 13 y 15 Sur habrían golpeado accidentalmente el cableado eléctrico al maniobrar una manguera, lo que generó un fuerte estruendo y daños visibles en las cuchillas del transformador.

Sin embargo, los vecinos señalaron su preocupación ante la versión que supuestamente se intentaría reportar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), atribuyendo el incidente a un ave, lo que consideran una falta de transparencia.

El corte de energía dejó sin servicio a por lo menos diez cuadras, afectando a decenas de familias que permanecen sin luz desde el momento del incidente. Los vecinos temen que el corto circuito haya ocasionado daños en electrodomésticos y aparatos eléctricos, debido a la intensidad del fallo registrado.

Aunque personal de la CFE se presentó en el sitio, los colonos aseguran que los trabajos no avanzan y únicamente se estarían tomando fotografías sin realizar reparaciones de fondo. Aunado a ello, denunciaron que se les pretende restablecer el servicio de manera parcial, apenas al “80 por ciento”, lo que consideran inaceptable y riesgoso.

“Nosotros pagamos el servicio completo, no pagamos a medias. Nadie nos garantiza que con una conexión provisional no se quemen nuestros aparatos”, reclamaron los afectados, quienes se mantienen en el lugar como medida de presión.

Finalmente, los vecinos exigieron que el servicio sea restablecido al 100 por ciento y que se realicen reparaciones adecuadas, responsabilizando tanto a la empresa constructora como a las autoridades correspondientes por cualquier daño adicional. El llamado es claro: energía eléctrica segura, completa y sin improvisaciones. EL ORBE/ JC