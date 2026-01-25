domingo, enero 25, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalBloquean Carretera Para Impedir Apertura de Centro de Recolección de Basura
Local

Bloquean Carretera Para Impedir Apertura de Centro de Recolección de Basura

0
4

* Habitantes de La Joya.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero de 2025.- Habitantes del cantón La Joya y colonias aledañas, realizaron un bloqueo carretero por la mañana de este sábado 24 de Enero, como medida de protesta para impedir la apertura de un nuevo centro de recolección de basura que se pretende instalar en la zona.
La manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, con vecinos inconformes que cerraron el paso vehicular en el tramo carretero, expresando su rechazo al proyecto al considerar que podría generar afectaciones a su entorno y a su calidad de vida.

De acuerdo con los pobladores, la comunidad no está de acuerdo con la instalación del punto de recolección y solicita que se analicen otras alternativas, priorizando el bienestar de las familias que habitan en el área.
El acceso vial permaneció cerrado por dos horas aproximadamente, y al lugar se presentaron autoridades para dialogar con los inconformes, logrando acuerdos, lo que permitió que se liberara la vía de comunicación.
Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen presencia preventiva para resguardar el orden y la seguridad en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Bloquean Carretera Para Impedir Apertura de Centro de Recolección de Basura
Artículo anterior
Vecinos de la Colonia 16 de Septiembre Denuncian Apagón Provocado por Obra
Artículo siguiente
Policía Municipal de Tapachula Realiza Feria de la Prevención Social
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Policia Municipal de Tapachula realiza Feria de la Prevención Social

Al Instante staff - 0
En seguimiento a la estrategia integral que fortalece la proximidad social en colonias y comunidades rurales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana...
Leer más

Programas para el Bienestar. Reynosa, Tamaulipas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Programas para el Bienestar, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos...
Leer más

El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda la población que la Unidad Deportiva La Cebadilla (INDECO) permanecerá cerrada los días 26 y 27 de...

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda la población que la Unidad Deportiva La Cebadilla (INDECO) permanecerá cerrada los días 26 y 27 de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV