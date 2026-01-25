Bloquean Carretera Para Impedir Apertura de Centro de Recolección de Basura

* Habitantes de La Joya.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero de 2025.- Habitantes del cantón La Joya y colonias aledañas, realizaron un bloqueo carretero por la mañana de este sábado 24 de Enero, como medida de protesta para impedir la apertura de un nuevo centro de recolección de basura que se pretende instalar en la zona.

La manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, con vecinos inconformes que cerraron el paso vehicular en el tramo carretero, expresando su rechazo al proyecto al considerar que podría generar afectaciones a su entorno y a su calidad de vida.



De acuerdo con los pobladores, la comunidad no está de acuerdo con la instalación del punto de recolección y solicita que se analicen otras alternativas, priorizando el bienestar de las familias que habitan en el área.El acceso vial permaneció cerrado por dos horas aproximadamente, y al lugar se presentaron autoridades para dialogar con los inconformes, logrando acuerdos, lo que permitió que se liberara la vía de comunicación.Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen presencia preventiva para resguardar el orden y la seguridad en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción