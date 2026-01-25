Policía Municipal de Tapachula Realiza Feria de la Prevención Social

* Busca Fortalecer la Cercanía y Confianza con la Ciudadanía.

En seguimiento a la estrategia integral que fortalece la proximidad social en colonias y comunidades rurales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizó con éxito la Feria de la Prevención Social del Delito en la colonia 11 de Septiembre.



El titular de la dependencia, Manuel Alejandro Lluch García, informó que como parte de las actividades se llevó a cabo la difusión de los números de emergencia 911 y 089, así como pláticas de prevención de la extorsión, actividades lúdico-educativas dirigidas a niñas y niños, dinámicas de “Conoce a tu policía” y la presentación del grupo especial K-9, entre otras acciones orientadas a fortalecer la cercanía y confianza con la ciudadanía.Por otra parte, el coordinador de Prevención del Delito de la SSPyPCM, Ricardo Rodríguez Campos, señaló que estas acciones se realizan en coordinación con el comité del COPLADEM de la colonia, lo que permite reforzar el vínculo de confianza entre la institución y la población, promoviendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad social en la prevención del delito.Para concluir, dijo que con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas y de proximidad social, que contribuyan a la construcción de entornos más seguros en beneficio de las familias tapachultecas. Boletín Oficial