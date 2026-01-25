domingo, enero 25, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalPolicía Municipal de Tapachula Realiza Feria de la Prevención Social
Local

Policía Municipal de Tapachula Realiza Feria de la Prevención Social

0
4

* Busca Fortalecer la Cercanía y Confianza con la Ciudadanía.

En seguimiento a la estrategia integral que fortalece la proximidad social en colonias y comunidades rurales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizó con éxito la Feria de la Prevención Social del Delito en la colonia 11 de Septiembre.

El titular de la dependencia, Manuel Alejandro Lluch García, informó que como parte de las actividades se llevó a cabo la difusión de los números de emergencia 911 y 089, así como pláticas de prevención de la extorsión, actividades lúdico-educativas dirigidas a niñas y niños, dinámicas de “Conoce a tu policía” y la presentación del grupo especial K-9, entre otras acciones orientadas a fortalecer la cercanía y confianza con la ciudadanía.
Por otra parte, el coordinador de Prevención del Delito de la SSPyPCM, Ricardo Rodríguez Campos, señaló que estas acciones se realizan en coordinación con el comité del COPLADEM de la colonia, lo que permite reforzar el vínculo de confianza entre la institución y la población, promoviendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad social en la prevención del delito.
Para concluir, dijo que con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas y de proximidad social, que contribuyan a la construcción de entornos más seguros en beneficio de las familias tapachultecas. Boletín Oficial

Policía Municipal de Tapachula Realiza Feria de la Prevención Social
Artículo anterior
Bloquean Carretera Para Impedir Apertura de Centro de Recolección de Basura
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Policia Municipal de Tapachula realiza Feria de la Prevención Social

Al Instante staff - 0
En seguimiento a la estrategia integral que fortalece la proximidad social en colonias y comunidades rurales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana...
Leer más

Programas para el Bienestar. Reynosa, Tamaulipas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Programas para el Bienestar, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos...
Leer más

El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda la población que la Unidad Deportiva La Cebadilla (INDECO) permanecerá cerrada los días 26 y 27 de...

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula informa a toda la población que la Unidad Deportiva La Cebadilla (INDECO) permanecerá cerrada los días 26 y 27 de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV