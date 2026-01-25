Eduardo Ramírez Entrega Apoyos a Beneficiarias y Beneficiarios del Programa Cuidar es Amar

*En Tuxtla Gutiérrez Benefició a Personas Cuidadoras y Destacó el Carácter Sensible y Solidario de Este Programa

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en Tuxtla Gutiérrez la entrega de apoyos a beneficiarias y beneficiarios del programa Cuidar es Amar, iniciativa del gobierno de la Nueva ERA que reconoce el esfuerzo, el tiempo y el amor de quienes dedican su vida al cuidado de familiares que por cuestiones de discapacidad o enfermedad sean totalmente dependientes de una persona cuidadora.



Al dirigirse a las y los asistentes, el mandatario destacó el carácter sensible y solidario de este programa. “Hoy quiero hacer un reconocimiento al trabajo de ustedes a través de Cuidar es Amar, que es uno de los programas más emblemáticos y humanistas que tenemos. No quiero que nadie se quede sin el beneficio y queremos que nos recuerden porque este programa se hizo posible, porque lo hicieron posible ustedes. Cuidar es amar y claro que amamos todos”, expresó.En su mensaje, Eduardo Ramírez resaltó que gracias al trabajo y compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actualmente también se impulsan apoyos para las personas con discapacidad, precisando que de manera conjunta con el Gobierno de Chiapas este beneficio se entrega de manera universal.El secretario del Humanismo, Paco Chacón, dio a conocer que concluyó la primera etapa del programa, que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos económicos. Señaló que esta labor implica sacrificios en diferentes aspectos, por lo que destacó la visión del gobernador al impulsar esta iniciativa. Asimismo, reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo este y otros programas sociales como Comedores del Humanismo, Tortimóvil, Conecta Chiapas y A Paso Firme, entre otros.Por su parte, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza, al señalar que su liderazgo ha demostrado que el amor puede ser un motor de transformación social. Enfatizó que Cuidar es Amar es una causa noble y sin precedentes en la entidad, al visibilizar por primera vez el trabajo y cuidado no remunerado.En representación de las y los beneficiarios, Selene Núñez Salinas compartió su agradecimiento y satisfacción por recibir este apoyo, el cual, dijo, será fundamental para atender las necesidades de su pequeña hija diagnosticada con autismo, a quien cuida las 24 horas del día. “Gracias por tomarnos en cuenta y espero que este programa siga creciendo, ya que es una labor enorme y bellísima lo que están haciendo”, agregó.En este evento estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la diputada local por el Distrito 8, Getsemaní Moreno Martínez; así como familias beneficiadas por el programa. Boletín Oficial