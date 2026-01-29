jueves, enero 29, 2026
Advierten por Aumento de Embarazos No Deseados en Niñas y Adolescentes

*Hace Falta Campañas de Prevención y Defensa de sus Derechos.

Tapachula, Chiapas 28 de Enero del 2026.- La persistencia de embarazos en niñas y adolescentes continúa encendiendo focos rojos en el Soconusco y otras regiones de Chiapas, una problemática que, lejos de disminuir, se mantiene en niveles alarmantes, advirtió Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización civil Por la Superación de la Mujer, con 29 años de trabajo en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes.
La activista señaló que, gracias a la coordinación con el Hospital General de Tapachula, se ha logrado dar seguimiento a casos de niñas de entre 13 y 17 años que llegan a dar a luz, evidenciando una realidad marcada por la omisión familiar, la violencia sexual y la falta de prevención. “Una niña que da a luz a los 13 años se embarazó a los 12 y todavía estaba bajo la tutela de sus padres. Esa responsabilidad no puede ignorarse”, subrayó.

Simón Ortega denunció que en muchos casos los padres o tutores no presentan denuncias, a pesar de que existen leyes que los obligan a hacerlo y que sancionan la omisión, incluso bajo figuras como trata de personas por explotación. Alertó que se han documentado situaciones donde adolescentes de 14 años viven con hombres adultos que les duplican la edad, sin que exista intervención oportuna de las autoridades.
Indicó que durante 2025 se registraron 585 partos de niñas y adolescentes menores de 16 años, una cifra que calificó como “sumamente grave”, y advirtió que en 2026 el promedio se mantiene cercano a un caso diario. “Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley”, recordó, citando al fiscal general del estado.
Reconoció avances como la creación de una Fiscalía Especializada para atender abusos y violaciones sexuales contra niñas y adolescentes, y confió en que este año se concrete una subdirección en Tapachula. No obstante, lamentó la falta de coordinación con instituciones como el ISSSTE y escuelas, a las que llamó a asumir su responsabilidad en la protección de la niñez.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar, incluso de forma anónima, cualquier caso de embarazo infantil o adolescente, reiterando que solo con la aplicación de la ley, la prevención y la corresponsabilidad social se podrá frenar esta problemática que vulnera el futuro de cientos de niñas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

