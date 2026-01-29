jueves, enero 29, 2026
Ocupación Hotelera en Tapachula se Mantiene Baja al Inicio del Año

Tapachula, Chiapas 28 de Enero del 2026.— El sector hotelero de Tapachula enfrenta un inicio de año con niveles moderados de ocupación, una situación que se considera normal para esta temporada, especialmente ante la disminución del flujo migratorio que en meses anteriores había sostenido parte de la demanda de hospedaje.
Ever Macías Rodas, administrador del hotel Guizar, informó que durante enero la afluencia de huéspedes ha sido baja, principalmente por la reducción de migrantes que transitaban por la ciudad. “Ya no están llegando como antes; algunos están regresando a sus países y otros simplemente dejaron de venir”, explicó.
Indicó que actualmente la ocupación del hotel se mantiene entre el 30 y 40 por ciento, un porcentaje similar al registrado en diciembre, por lo que no se ha observado una caída drástica, pero tampoco un repunte significativo. “Es un comportamiento normal para el inicio del año”, señaló.

Macías Rodas destacó que, poco a poco, se empieza a notar el regreso de visitantes procedentes de Guatemala, quienes llegan principalmente por motivos comerciales. Este flujo, dijo, ha incrementado alrededor de un 20 por ciento en las últimas semanas, impulsado por una mayor percepción de tranquilidad en la frontera sur.
Respecto a los huéspedes migrantes, explicó que actualmente se trata, en su mayoría, de personas que retornan a sus países de origen, como Colombia y Venezuela, tras cambios en la política migratoria de Estados Unidos. “Van de regreso y muchos ya no cuentan con recursos”, comentó.
El administrador del hotel estimó que la ocupación hotelera podría comenzar a mejorar a partir de mediados del año, cuando se reactiva el comercio regional y se incrementa la llegada de visitantes guatemaltecos durante los fines de semana, lo que representa un apoyo constante para el sector servicios en la ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

