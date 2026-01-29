jueves, enero 29, 2026
Tapachula se Consolida Como una Ciudad más Segura: Yamil Melgar

Esto se Logra Gracias al Trabajo Coordinado de las Instituciones de Seguridad de los Tres Órdenes de Gobierno
Se Trabaja Para Fortalecer el Orden, la Paz y la Tranquilidad en el Municipio

Tapachula, Chiapas, 28 de enero de 2026.— Gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Tapachula ocupa el lugar número 28 de 50 municipios con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada recientemente por el INEGI, destacó el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, durante una conferencia de prensa.

Con firmeza, honestidad y transparencia, el alcalde subrayó que se continúa trabajando para que Tapachula sea una ciudad más segura y en paz. Señaló que, gracias a la estrategia en materia de seguridad que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y al trabajo coordinado a nivel municipal, hoy se presentan resultados claros y medibles.
Yamil Melgar agradeció la presencia de los medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa, realizada junto al comisario Alejandro Lluch García, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, donde se informó que Tapachula ha avanzado 27 posiciones en los indicadores de seguridad, reflejo del compromiso institucional con la ciudadanía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, refrendó el compromiso de la corporación de seguir conduciéndose con transparencia, honestidad, ética y firmeza, para fortalecer el orden, la paz y la tranquilidad en el municipio.
En el evento estuvieron presentes el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Daniel Cerrillo Huerta; Gustavo Adolfo López Farías, secretario técnico regional de la Mesa para la Reconstrucción de la Paz y Seguridad, así como otros invitados especiales. Boletín Oficial

