Estudiantes de Secundarias Técnicas Impulsan Proyectos de Innovación

*Destacan en Áreas de Biología, Física y Química.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero de 2026.- La ciencia y la tecnología se consolidan como ejes fundamentales en la formación de los jóvenes chiapanecos a través de la Exposición Anual de la Academia de Ciencias de la Zona Escolar 06 de Secundarias Técnicas, un encuentro que desde hace más de dos décadas promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación.

La edición 2026, realizada en la Escuela Secundaria Técnica No. 82, ubicada en Infonavit Las Vegas, reunió a ocho planteles educativos, y se posicionó como el principal escaparate regional de proyectos en las áreas de Biología, Física y Química, desarrollados por estudiantes comprometidos con los retos del presente y del futuro.



1 de 3

El profesor Efraín León Sánchez, presidente de la Academia de Ciencias de la Zona 06 y docente de la institución sede, subrayó que esta iniciativa mantiene una trayectoria ininterrumpida de 22 años.“Desde 2005 trabajamos para despertar el interés científico en los estudiantes. La ciencia no es algo lejano, está en la vida diaria y en el porvenir de nuestro país”, afirmó.Alrededor de 100 alumnos presentaron más de 20 proyectos, entre los que destacaron prototipos de vehículos impulsados por energía solar, diseñados para concientizar sobre la importancia de transitar hacia fuentes de energía limpias y sostenibles.El profesor Alexander Ángel Ruiz, integrante de la academia, explicó que el evento también busca dar a conocer la fortaleza académica de las Secundarias Técnicas.“Queremos que los alumnos de primaria y sus familias conozcan nuestra oferta educativa.“La formación tecnológica sigue siendo nuestro sello y hoy se fortalece con la vinculación comunitaria que impulsa la Nueva Escuela Mexicana”, señaló.Durante el recorrido, padres de familia y estudiantes provenientes de comunidades como Puerto Chiapas, El Edén, Tuxtla Chico y Cacahoatán participaron en actividades comoObservación microscópica de estructuras biológicas, experimentos interactivos de electromagnetismo y circuitos eléctricos.Tras la positiva respuesta de esta edición, docentes y directivos de la Zona Escolar 06 anunciaron que ya trabajan en la proyección de un encuentro de alcance regional, reafirmando que la ciencia en las Secundarias Técnicas no solo se enseña, sino que se vive, se experimenta y se pone al servicio de la sociedad chiapaneca. EL ORBE/Nelson Bautista