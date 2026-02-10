Comerciantes se Preparan Para Festejo del Día del Amor y la Amistad

*Esperan Buena Derrama Económica.

Tapachula, Chiapas; 9 de Febrero del 2026.- A unos días de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, emprendedores locales afinan los últimos detalles para ofrecer opciones que van desde un pequeño gesto hasta arreglos monumentales, con la esperanza de que la cercanía de la fecha reactive las ventas y el ánimo de los consumidores.



1 de 2

Jacqueline González Moreno, licenciada en Educación Artística y creadora de arreglos personalizados, explicó que la preparación para esta temporada inicia desde diciembre, ya que el trabajo es constante durante todo el año. “Nos vamos organizando con anticipación para poder ofrecer lo mejor al cliente, desde una rosita individual hasta ramos de 100, 200 o incluso 300 rosas, según lo que la persona busque”, señaló.Detrás de cada arreglo hay largas jornadas de trabajo. Aunque el emprendimiento es principalmente familiar, en temporadas fuertes recibe apoyo de parientes para cumplir con la demanda. “Es un trabajo arduo, muchas veces de día y de noche, pero se hace con gusto”, comentó.Sobre las ventas, González Moreno reconoció que el inicio de la temporada ha sido tranquilo, atribuyéndolo a la situación económica general. Sin embargo, mantiene expectativas positivas, pues tradicionalmente la mayor afluencia se registra uno o dos días antes del 14 de febrero, cuando muchos dejan la compra para el último momento.Los precios varían para adaptarse a todos los presupuestos: desde 40 Pesos por una rosa individual, detalles desde 65 o 100 Pesos, hasta ramos especiales que pueden superar los mil 500 Pesos, dependiendo del diseño y los accesorios.En un mercado cada vez más competitivo, la creatividad es clave. Jacqueline adelantó que prepara nuevas propuestas para sorprender a sus clientes. “La gente busca algo diferente, y eso nos obliga a innovar”, afirmó.Los interesados pueden encontrar sus arreglos detrás del Palacio Municipal, en la zona de la taquería El Carboncito, donde aseguran que el detalle ideal siempre se puede hacer al gusto del cliente… incluso a última hora. EL ORBE/ JC