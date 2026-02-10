Productores de Mazatán Piden Mesa de Diálogo con Autoridades

*Para Atención a Caminos Sacacosechas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Febrero de 2026.- Productores de granos y oleaginosas del municipio de Mazatán y la región del Soconusco, exigieron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con las tres instancias de Gobierno ante el grave deterioro de los caminos sacacosechas, situación que amenaza con frenar la actividad agrícola y afectar la economía rural.

El delegado de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata en Tapachula, Orlando Arroyo Alvarado, advirtió que, aunque la temporada ha sido benigna en términos climáticos, la red de caminos rurales se encuentra en condiciones críticas, al grado de volverse prácticamente intransitable.

Los agricultores de soya, ajonjolí, frijol y caña de azúcar dependen exclusivamente de estas vías para sacar su producción. Sin embargo, el abandono prolongado ha elevado los costos operativos y reducido la competitividad del sector.

“Si en este momento se presentara una lluvia intensa o un fenómeno meteorológico, los caminos colapsarían por completo.

“El campo es nuestro único sustento y no hemos tenido ningún apoyo que nos permita enfrentar esta situación, quien también cuestionó la falta de gestión institucional para atender una problemática recurrente.

“El mal estado de las rutas ha provocado múltiples impactos en la actividad productiva, daños a unidades de carga, principalmente en suspensión y neumáticos, por el tránsito en caminos deteriorados.

“Incremento en los costos de flete, derivado de la dificultad de acceso y el alza en los combustibles, retrasos en la zafra, especialmente en el tramo Huixtla–Tapachula, donde productores cañeros enfrentan serios obstáculos para trasladar la cosecha a los ingenios”, dijo.

Los productores plantearon que la mesa de diálogo sea un espacio operativo y no solo de protesta, en el que participen autoridades de los tres niveles de Gobierno, Presidentes Municipales y organizaciones agrícolas.

Como medida urgente, propusieron la rehabilitación inmediata de entre el 20 y 30 por ciento de los tramos más dañados. EL ORBE/Nelson Bautista