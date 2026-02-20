Aumentan Enjambres de Abejas en Zonas Urbanas por Deforestación

Tapachula, Chiapas 19 de Febrero del 2026.– La presencia de enjambres y colmenas en distintos puntos de la mancha urbana ha encendido las alertas entre la población. De acuerdo con el apicultor e investigador Elvis Estefano Mota Rangel, integrante de la empresa BioApis, los reportes se han vuelto prácticamente diarios en este inicio de año.

Colonias de la ciudad de Tapachula, así como comunidades de la zona rural, han registrado enjambres posados en árboles, al interior de viviendas e incluso en maquinaria pesada. Hace apenas dos semanas, relató, realizaron el rescate de una colmena en el área de descanso del crucero Island Princess.

El especialista explicó que el incremento se debe principalmente a la deforestación y al cambio de uso de suelo, factores que obligan a las abejas a buscar nuevos espacios para habitar. La especie más reportada es la Apis mellifera, abeja con aguijón que actualmente presenta diversas cruzas —italiana, europea y carniola— y que no es 100 por ciento africanizada, como se pensaba años atrás.

Mota Rangel aclaró que muchos de estos casos corresponden a procesos naturales de enjambrazón, cuando una parte de la colonia sale en busca de un nuevo hogar por falta de espacio o condiciones climáticas adversas.

Ante ello, hizo un llamado a la población a no agredir ni intentar quemar o lanzar sustancias químicas a los enjambres. “Son poblaciones que están descansando y en 24 o 48 horas pueden retirarse sin causar daño si no se les molesta”, señaló.

BioApis ofrece el servicio de captura y reubicación responsable, y pone a disposición el número 962 214 09 36 para reportes, solicitando previamente evidencia fotográfica para determinar el procedimiento adecuado.

La recomendación es clara: mantener la calma y permitir que especialistas atiendan la situación, protegiendo tanto a la ciudadanía como a estos importantes polinizadores. EL ORBE/ JC.