Foro Regional Marca Chiapas: Identidad y Crecimiento Para la Costa–Soconusco

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, inauguró el Foro Regional Marca Chiapas Costa–Soconusco junto con el fundador de Marca Chiapas, Rómulo Farrera Escudero, consolidando un espacio que representa la continuidad de un crecimiento más equitativo y sustentable en beneficio del desempeño de las empresas chiapanecas.
Asimismo, encabezó la entrega de 40 certificados y 22 renovaciones de Marca Chiapas, reconociendo el esfuerzo de productoras y productores que apuestan por la calidad, la competitividad y el fortalecimiento de sus marcas, impulsando el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados regionales y nacionales.
Además, se llevó a cabo la 84ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, espacio donde se aprobaron nuevas directrices para fortalecer la estrategia y se evaluaron las actividades programadas para el año 2026, con el objetivo de consolidar a Marca Chiapas 2.0 como un signo de distinción a nivel nacional e internacional.
En este marco, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, recibió el nombramiento como titular de la Ventanilla de Ganadería y Productos en Fresco de la Estrategia Marca Chiapas, responsabilidad que refuerza la certificación, validación de procesos y promoción comercial del sector pecuario estatal, fortaleciendo la competitividad ganadera y la certificación agropecuaria bajo el signo distintivo Marca Chiapas.
De igual manera, el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo; recibió el nombramiento como titular de la Ventanilla Especializada del Comité de Turismo, Gastronomía y Cultura de Marca Chiapas, con el objetivo de impulsar la promoción integral de los hoteles y restaurantes, la riqueza culinaria y el patrimonio cultural del estado, alineando esfuerzos institucionales para potenciar la identidad chiapaneca en los mercados nacionales e internacionales.
Durante la jornada también se realizaron diversas ponencias enfocadas en el cacao, quesillo, chocolate y la protección de productos locales como los textiles de Chiapas; además de un panel de café con destacados expertos del grano aromático.
Con estas acciones interinstitucionales, el gobierno de Eduardo Ramírez reafirma su compromiso de seguir promoviendo el desarrollo económico del estado y el talento local a través del signo distintivo Marca Chiapas 2.0. Boletín Oficial

