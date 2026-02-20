Conmemoran el Día del Ejercito Mexicano en la 36/va Zona Militar

——-

En la Ceremonia Participan Autoridades Civiles y Militares de la Región Fronteriza

Tapachula, Chiapas 19 de Febrero del 2026.- En el marco de la conmemoración del “Día del Ejército Mexicano”, autoridades militares y civiles se dieron cita en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, donde se llevó a cabo una ceremonia solemne encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, comandante de esta jurisdicción militar, acompañado por el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Núñez de la Huerta, comandante de la 22ª Zona Naval, así como jefes de armas y servicios, autoridades civiles e invitados especiales.



Durante el acto, el Vicealmirante Núñez de la Huerta dirigió un mensaje alusivo en el que destacó que el soldado mexicano emana del pueblo y se prepara diariamente para servir a la patria, siendo este uno de los mayores honores para quienes portan el uniforme nacional.Recordó que el Ejército Mexicano tiene sus cimientos históricos en el decreto 1421 promulgado el 19 de febrero de 1912, así como en el Plan de Guadalupe proclamado el 26 de marzo de 1913, hechos que consolidaron al entonces Ejército Constitucionalista como garante del orden constitucional.Subrayó que, a lo largo de la historia, esta institución se ha distinguido por su nobleza, credibilidad y profundo arraigo social. En cada región del país —desde playas y montañas hasta selvas, desiertos, espacio aéreo y grandes ciudades— los soldados mexicanos trabajan de manera permanente para preservar la paz, fortalecer la democracia y garantizar el Estado de Derecho.Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a cinco elementos de la Sección de Transmisiones de la 36ª Zona Militar: José Juan Santander Zenil; Pedro Salquil López; Plácido Tomás Escalera Miranda; Ciro López Miguel y Mayra Guadalupe Salazar Jiménez, por su desempeño eficiente, entusiasmo y profesionalismo en el cumplimiento de sus responsabilidades, refrendando así el compromiso del Ejército con México y su ciudadanía. EL ORBE/ Mesa de Redacción.