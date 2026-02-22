domingo, febrero 22, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalCelebración del Señor de las Tres Caídas en Suchiate Fortalece Hermandad Binacional...
Local

Celebración del Señor de las Tres Caídas en Suchiate Fortalece Hermandad Binacional México-Guatemala.

0
2

* Guatemaltecos Cruzan el Río Para Participar en las Actividades Religiosas y Realizar Compras en los Comercios Locales.

Suchiate, Chiapas; 21 de Febrero de 2026.- Con el inicio de la Cuaresma arrancó también la tradicional feria en el municipio de Suchiate, un evento religioso y cultural que cada año fortalece los lazos históricos entre México y Guatemala, al convertirse en punto de encuentro para familias de ambos lados de la frontera.
Desde tempranas horas desde el pasado viernes y sábado, decenas de personas -en su mayoría provenientes de comunidades indígenas del lado guatemalteco- comenzaron a cruzar el Río Suchiate para participar en las actividades religiosas y realizar compras en los comercios locales.

El bajo nivel del caudal facilita el paso peatonal y en balsas, lo que dinamiza el flujo transfronterizo en esta temporada.
La feria no solo representa un acto de fe, sino también un motor económico para pequeños comerciantes, locatarios del mercado, vendedores ambulantes y empresarios del primer cuadro de la Ciudad.
Durante estos días, aumenta la demanda de alimentos, ropa, artículos religiosos y productos básicos, generando una derrama económica que beneficia directamente a cientos de familias.
No obstante, algunos comerciantes señalan que el arranque de este año ha sido más lento en comparación con ediciones anteriores, atribuyendo la disminución en ventas a factores económicos y a cambios en las dinámicas comerciales de la región.
A pesar de ello, el ambiente binacional sigue siendo el sello distintivo de esta peregrinación anual. La convivencia entre visitantes guatemaltecos y anfitriones mexicanos reafirma la relación cultural, social y económica que históricamente ha caracterizado a esta frontera viva, donde la fe y el comercio caminan de la mano.
En el centro de esta celebración destaca la devoción al Señor de las Tres Caídas, imagen venerada por generaciones en Suchiate y considerada símbolo de esperanza y fortaleza ante la adversidad. Para los fieles, representa el sacrificio y la perseverancia de Cristo camino al Calvario, y durante esta temporada recibe muestras de fe a través de peregrinaciones, ofrendas y oraciones que consolidan la identidad religiosa del municipio y su arraigo espiritual en la región fronteriza. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Celebración del Señor de las Tres Caídas en Suchiate Fortalece Hermandad Binacional México-Guatemala.
Artículo anterior
Magisterio de la Sección 40 Intensificará Movilizaciones Contra Reformas al ISSTECH
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP, FGE, FGR Y SEMAR HACEN VALER EL ESTADO DE DERECHO EN TAPACHULA CON OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL DE ALTO IMPACTO*

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 21 de febrero de 2026.- En el marco de la estrategia de seguridad y gobernabilidad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo...
Leer más

Tapachula FC triunfa en casa y sigue firme en la lucha por la clasificación

Al Instante staff - 0
El conjunto de Tapachula FC vivió una gran noche en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde cumplió con autoridad su misión de sumar en...
Leer más

Inicio de obra del Hospital Regional IMSS. Saltillo, Coahuila

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inicio de obra del Hospital Regional del IMSS, que preside la Presidenta Constitucional de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV