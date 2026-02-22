Magisterio de la Sección 40 Intensificará Movilizaciones Contra Reformas al ISSTECH

* Leyes Afectan sus Condiciones de Jubilación.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero.- El bloque democrático del SNTE-CNTE Sección 40 realizó este fin de semana una asamblea informativa en Tapachula, donde maestras y maestros de base analizaron la situación actual del gremio y acordaron fortalecer la jornada de lucha en contra de las recientes disposiciones relacionadas con el ISSTECH.



La reunión fue encabezada por el profesor Mario Roldán, secretario de Organización de la Sección 40 y miembro de la Comisión Nacional de Negociación de la CNTE, quien informó sobre los avances y escenarios en torno a las nuevas leyes del ISSTECH, las cuales -señalaron- afectan las condiciones de jubilación al establecer la posibilidad de retiro hasta los 65 años de edad.Durante la asamblea, las y los docentes manifestaron su inconformidad y avalaron sumarse a las próximas movilizaciones nacionales convocadas por la Coordinadora, con el objetivo de exigir la revisión de las reformas y la defensa de sus derechos laborales y de seguridad social.Asimismo, se acordó demandar rendición de cuentas a la dirigencia sindical, particularmente a la Secretaría de Finanzas y al patronato de la Caja de Ahorros y Seguro de Vida, a fin de transparentar el manejo de recursos.El profesor Mario Roldán clausuró los trabajos, destacando que estas asambleas forman parte de una jornada estatal que se replica en distintas regiones de Chiapas, con el propósito de fortalecer la organización interna y definir estrategias conjuntas en defensa del magisterio. EL ORBE/ Mesa de Redacción