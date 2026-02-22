Magisterio y FNLS Fijan Postura Sobre Hechos Ocurridos en Ocosingo

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero de 2026.- Maestros de la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ofrecieron una rueda de prensa este fin de semana en el Parque Bicentenario, donde dieron a conocer su postura respecto a los hechos ocurridos en la comunidad de Río Florido, municipio de Ocosingo.

Con la participación de seis integrantes del FNLS y docentes que forman parte de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40. Durante el encuentro con medios de comunicación, los asistentes señalaron que las actividades que realizaban en Río Florido tenían carácter político y pacífico, y terminó en un acto desafortunado de violencia.

En su intervención, la militante identificada como Cecy “N” dio lectura a un comunicado dirigido a las bases magisteriales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la opinión pública, en el que expusieron su versión de los acontecimientos y reiteraron su llamado al respeto de la libre manifestación.

Por su parte, el maestro Dany “N” destacó la importancia de mantener la unidad dentro del magisterio chiapaneco y continuar organizándose para futuras actividades, subrayando que su principal demanda es que se garantice el respeto a los derechos de sus compañeros en la comunidad mencionada.

La actividad se desarrolló de manera ordenada y concluyó sin incidentes, reafirmando los participantes su intención de mantener el diálogo y la organización en el marco de sus derechos constitucionales. EL ORBE/ Mesa de Redacción