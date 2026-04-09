SAT Endurece Aplicación Fiscal Para Personas Físicas

Usa Inteligencia Artificial Para Detectar Inconsistencias.

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Más Personas se ven Obligadas a Cumplir con sus Contribuciones

Tapachula Chiapas 8 de abril 2026.- El proceso de declaraciones anuales en México ha mostrado avances significativos en 2026, tanto en el cumplimiento de los contribuyentes como en el funcionamiento de las plataformas digitales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, también ha traído consigo un cambio importante más personas físicas están pasando de recibir saldo a favor a tener que pagar impuestos.

De acuerdo con el contador público certificado Fidel Moreno de los Santos, socio de AFJ Consultores, el cumplimiento en la declaración anual de personas morales alcanzó niveles cercanos al 99 %, lo que refleja una alta participación y responsabilidad fiscal.



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En cuanto al funcionamiento del sistema, destacó que, aunque al inicio de marzo se registraron fallas y lentitud, la autoridad logró estabilizar la plataforma. Después del 20 de marzo, el sistema operó sin contratiempos, incluso con alta demanda de usuarios, señaló.Uno de los cambios más notorios este año es el incremento de contribuyentes que, a diferencia de ejercicios anteriores, ahora deben pagar impuestos. Esta situación, explicó el especialista, no responde a errores, sino a una aplicación más estricta de la ley fiscal, apoyada en herramientas tecnológicas y automatización.El uso de inteligencia artificial por parte del SAT ha permitido detectar inconsistencias, especialmente en casos donde anteriormente se duplicaban beneficios fiscales como el subsidio al empleo.Por ejemplo, trabajadores con dos patrones simultáneos pueden enfrentar ajustes fiscales. Aunque cada empleador retiene impuestos de forma individual, al sumar los ingresos totales se puede generar una tasa impositiva mayor, lo que deriva en un saldo a pagar.El especialista advirtió que algunos contribuyentes optan por no presentar su declaración al detectar que deberán pagar, lo cual puede derivar en sanciones.Entre los casos obligados a declarar se encuentran, personas con ingresos superiores a 400 mil pesos anuales.Trabajadores con dos o más patrones en un mismo periodo. Aquellos que, independientemente del monto, cumplan condiciones fiscales específicas.Para evitar pagos elevados o aprovechar deducciones, se recomienda una adecuada planeación durante todo el año.Algunas acciones clave incluyen, solicitar facturas por gastos médicos, educativos y ópticos, realizar pagos mediante medios electrónicos transferencia, tarjeta o cheque.Incluir deducciones por intereses hipotecarios, como los relacionados con Infonavit o Fovissste, consultar a un contador para garantizar una correcta presentación de la declaración.En paralelo, el contexto económico también influye en la situación financiera de los contribuyentes. El incremento en los precios de los combustibles ha generado un efecto en cadena que impacta directamente en el costo de vida.El alza en la gasolina, estimada en alrededor de tres pesos por litro en algunos periodos recientes, ha repercutido en transporte, logística y productos de consumo básico.Esto, a su vez, presiona la inflación, que se mantiene entre el 4 % y 5 % en lo que va del año.El aumento en combustibles termina afectando todos los sectores, desde el transporte hasta la canasta básica. Es un impacto directo al bolsillo del consumidor, explicó Moreno.Panorama para el resto del añoEspecialistas prevén que esta tendencia continúe durante 2026, con una autoridad fiscal más eficiente y estricta, y un entorno económico que seguirá presionando los gastos de los hogares. EL ORBE/Nelson Bautista