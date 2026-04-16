Avanza Construcción de la Central de Abastos de Tapachula

* Impulsará la Actividad Comercial en el Soconusco.

Tapachula, Chiapas 15 de Abril del 2026.– La construcción de la nueva Central de Abastos de Tapachula registra avances significativos y se perfila como uno de los proyectos estratégicos más importantes para el desarrollo económico de la región Soconusco, al impulsar la actividad comercial, la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Ignacio Sánchez Guzmán, secretario de la Unión de Bodegueros, informó que la primera nave presenta un avance cercano al 70 por ciento, con la estructura prácticamente concluida. Se prevé que entre abril y mayo se finalicen los trabajos estructurales y que en las primeras semanas de junio inicie el proceso de techado y acondicionamiento interno de las 52 bodegas, junto con la construcción de vialidades.



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De acuerdo con el plan, en un plazo aproximado de 10 meses podría entrar en operación esta primera etapa, que ya cuenta con alta demanda: 42 de las 52 bodegas disponibles han sido ocupadas, lo que refleja el interés del sector comercial por integrarse a este nuevo polo logístico.El proyecto, que contempla seis naves en total, tiene una proyección de desarrollo de entre 8 y 10 años. Más allá de su magnitud, destaca por su enfoque social y económico, al buscar condiciones más accesibles para pequeños y medianos comerciantes mediante la creación de un fondo de inversión que permitirá financiar espacios con esquemas de pago más flexibles.Sánchez Guzmán subrayó que esta central no busca competir con los mercados tradicionales, sino complementarlos, ofreciendo un espacio moderno, ordenado y seguro, con mejores condiciones sanitarias y logísticas para el manejo de productos.Asimismo, resaltó que empresas de distintas partes del país, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida, ya han mostrado interés en establecerse en Tapachula, lo que podría traducirse en una mayor oferta de productos, mejores precios y una dinámica económica más competitiva.En materia de sustentabilidad, el proyecto contempla inversiones en infraestructura hidráulica, tratamiento de aguas residuales y uso de energía solar en áreas comunes, respondiendo a los retos de crecimiento urbano y a la necesidad de reducir el impacto ambiental.La Central de Abastos no solo representa una obra de infraestructura, sino una apuesta a largo plazo para fortalecer la economía local, mejorar las cadenas de suministro y generar condiciones de desarrollo para comerciantes y consumidores en una de las regiones más dinámicas del sur del país. EL ORBE/ JC.