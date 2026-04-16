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Comerciantes Local Reportan Bajas Ventas en los Últimos Meses

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* Confían que Próximas Celebraciones Reactiven la Economía.

Tapachula, Chiapas 15 de Abril del 2026.– El sector comercial en Tapachula atraviesa un periodo de desaceleración en sus ventas, situación que mantiene en alerta a empresarios locales, quienes depositan sus expectativas en las próximas fechas conmemorativas para lograr una recuperación económica.
José Elmer Aquíahuatl Herrera, presidente de ACEPITAP, señaló que desde finales de 2025 el comportamiento comercial ha sido menor a lo esperado, registrando ventas que apenas alcanzan entre el 80 y 85 por ciento en comparación con años anteriores. Incluso durante la temporada decembrina, tradicionalmente una de las más fuertes, no se logró el repunte habitual.

Esta tendencia se mantuvo durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa, donde, a diferencia de otros años, no se observó una alta afluencia en playas, balnearios ni centros recreativos, lo que refleja una mayor cautela en el gasto por parte de la población.
“Hoy vemos que la gente no está gastando como antes, sino que está reservando su dinero ante la incertidumbre económica”, explicó el líder empresarial, quien atribuyó este comportamiento a factores globales como conflictos internacionales, volatilidad en los mercados y el incremento en los precios de combustibles.
Indicó que el alza en la gasolina ha generado un efecto en cadena que impacta directamente en el costo de productos y servicios, elevando gastos operativos para los comercios y reduciendo el poder adquisitivo de las familias.
No obstante, el sector mantiene expectativas positivas ante la llegada de fechas como el Día del Niño, Día de las Madres y Día del Maestro, las cuales históricamente generan un incremento en la actividad comercial. De acuerdo con Aquíahuatl Herrera, el repunte suele comenzar entre 8 y 10 días previos a cada celebración, intensificándose en los últimos días.
En algunos giros, como la venta de artículos personalizados, ya se observa un ligero movimiento anticipado, lo que podría ser un indicador favorable para las próximas semanas.
Otro factor que genera optimismo es el incremento reciente en la afluencia de compradores provenientes de Guatemala, quienes continúan viendo a Tapachula como un punto estratégico para realizar sus compras, contribuyendo a dinamizar la economía local.
Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un consumo responsable, al tiempo que destacó la importancia de fortalecer el comercio local como motor económico de la región. EL ORBE/ JC.

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