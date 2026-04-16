Museo del Soconusco Analiza Cobro de Ingreso

* Autoridades del INAH Definirán en Próximos Días si se Implementa una Tarifa.

Tapachula, Chiapas 15 de Abril del 2026.– El acceso al Museo Arqueológico del Soconusco y a la zona arqueológica de Izapa podría dejar de ser gratuito en los próximos días, luego de que autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) analicen la implementación de un cobro establecido en la Ley Federal de Derechos.

Juan Carlos Ballinas Rizo, administrador del museo, informó que será tras una reunión programada en Tuxtla Gutiérrez cuando se defina si se aplicarán las tarifas oficiales, las cuales contemplan un costo de 80 pesos para visitantes nacionales y 145 pesos para extranjeros. Mientras tanto, el acceso continúa siendo gratuito al menos durante los próximos días.



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Esta posible medida ha generado expectativa, no solo en la población local, sino también en el sector turístico, ya que el museo y la zona arqueológica representan un importante atractivo cultural para visitantes nacionales e internacionales, especialmente en temporada de cruceros.Ballinas Rizo destacó que existe un interés constante por parte de turistas, incluidos cruceristas, quienes valoran positivamente las instalaciones y el contenido histórico del recinto. Tan solo este mes se prevé la llegada de grupos extranjeros que recorrerán el museo como parte de su visita a la región.Actualmente, el espacio recibe en promedio unas 300 personas al mes, cifra que ha mostrado una ligera disminución debido a la incertidumbre generada por el posible cobro. En este sentido, el administrador invitó a la ciudadanía a aprovechar el acceso gratuito mientras se toma una decisión oficial.Desde una perspectiva social, el posible cobro plantea el reto de equilibrar la conservación del patrimonio con el acceso público a la cultura, especialmente para sectores con menor capacidad económica. Sin embargo, también representa una oportunidad para fortalecer el mantenimiento, rehabilitación y promoción de estos espacios históricos.En paralelo, el museo continúa impulsando actividades culturales como exposiciones y eventos educativos, entre ellos una muestra sobre migración francesa, una exhibición gastronómica japonesa y una feria cultural dirigida a niñas y niños, que busca fomentar el interés por la historia y la identidad regional.De concretarse la medida, el cobro también se extendería a la zona arqueológica de Izapa, uno de los sitios más representativos del Soconusco, lo que marcaría un cambio importante en la dinámica turística y cultural de la región. EL ORBE/ JC.