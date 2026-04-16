Jubilados de CFE Protestan Contra Reforma de Pensiones en Tapachula

* Denuncian Afectación a Derechos Adquiridos.

Tapachula Chiapas 15 de abril de 2026.- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la Zona de Distribución Tapachula, ubicadas sobre el bulevar Antiguo Aeropuerto, para expresar su rechazo a la reforma de pensiones doradas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La protesta forma parte de una serie de movilizaciones a nivel nacional en contra de la modificación al artículo 127 constitucional, la cual, según los inconformes, vulnera derechos laborales previamente adquiridos tras décadas de servicio.



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Representados por Miguel Ángel Bolán Gil, los extrabajadores señalaron que la reforma establece que ninguna pensión puede superar la mitad del salario del titular del Ejecutivo Federal, y denunciaron que su aplicación se está realizando de manera retroactiva.Aseguran que esto afecta a jubilados que ya contaban con resoluciones legales y convenios avalados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.Se trata de pensiones dignas obtenidas tras años de trabajo, no de privilegios. Sin embargo, algunos compañeros enfrentan reducciones de entre 30 y 50 por ciento en sus ingresos, afirmó.En Tapachula, indicaron el ajuste impacta hasta ahora a un grupo reducido de extrabajadores, principalmente personal de confianza, no obstante, advirtieron que existe preocupación por una posible extensión de estas medidas a otros sectores, incluido el personal sindicalizado.Los manifestantes también criticaron la rapidez con la que fue aprobada la reforma, al considerar que no hubo consulta con los sectores afectados. Recordaron que durante su vida laboral atendieron emergencias y contribuyeron al mantenimiento del sistema eléctrico nacional.El movimiento anunció que continuará con acciones de protesta y adelantó una movilización masiva el próximo 17 de abril en la Ciudad de México, donde exigirán el respeto a sus derechos adquiridos. EL ORBE/Nelson Bautista