Ayuntamiento de Tapachula Impulsa el Deporte en la Niñez y Juventud

*Secretaría de Salud Reconoce al Parque “Los Cerritos” Como Espacio Libre de Vectores.
Tapachula, Chiapas; 06 de Julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, reafirmó que, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, su administración continúa fortaleciendo el deporte como una política pública que genera bienestar, fomenta la salud, fortalece el tejido social y crea mayores oportunidades para la niñez y la juventud, contribuyendo a construir un mejor Tapachula.
“El deporte transforma vidas, fortalece valores y une a las familias. Cada espacio deportivo que recuperamos y cada actividad que impulsamos representan una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes construyan un mejor futuro”, expresó Yamil Melgar.
Hoy este espacio permanece abierto para todas las familias tapachultecas con una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y formativas, entre ellas recorridos, activación física, básquetbol, cursos y clases de inglés, consolidándose como un punto de encuentro para la convivencia, el aprendizaje y el sano desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos.
Esta política pública ya ofrece resultados. Los circuitos deportivos impulsados por el Gobierno Municipal han unido a participantes de la zona alta, zona media y zona baja de Tapachula, además de incorporar actividades con personas en contexto de movilidad, fortaleciendo la integración social a través del deporte.
Cada vez son más las niñas, niños y jóvenes que participan en estas acciones, encontrando en la activación física un espacio para desarrollar disciplina, fortalecer valores, convivir en comunidad y construir un proyecto de vida alejado de las adicciones y otras conductas de riesgo.
Finalmente, Yamil Melgar reiteró que su gobierno seguirá recuperando espacios públicos, ampliando la oferta deportiva y acercando más oportunidades de activación física a todos los sectores de la población.
Porque cuando una cancha se llena de niñas, niños y jóvenes practicando deporte, Tapachula gana en salud, fortalece su tejido social y construye más oportunidades para un mejor futuro. Boletín Oficial