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Ayuntamiento de Tapachula Impulsa el Deporte en la Niñez y Juventud

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*Secretaría de Salud Reconoce al Parque “Los Cerritos” Como Espacio Libre de Vectores.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, reafirmó que, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, su administración continúa fortaleciendo el deporte como una política pública que genera bienestar, fomenta la salud, fortalece el tejido social y crea mayores oportunidades para la niñez y la juventud, contribuyendo a construir un mejor Tapachula.
“El deporte transforma vidas, fortalece valores y une a las familias. Cada espacio deportivo que recuperamos y cada actividad que impulsamos representan una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes construyan un mejor futuro”, expresó Yamil Melgar.

Como parte de esta estrategia, el Parque Recreativo Los Cerritos, recientemente rehabilitado por el Gobierno Municipal, fue reconocido por la Secretaría de Salud como un espacio libre de criaderos de vectores transmisores de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya.
Hoy este espacio permanece abierto para todas las familias tapachultecas con una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y formativas, entre ellas recorridos, activación física, básquetbol, cursos y clases de inglés, consolidándose como un punto de encuentro para la convivencia, el aprendizaje y el sano desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos.
Esta política pública ya ofrece resultados. Los circuitos deportivos impulsados por el Gobierno Municipal han unido a participantes de la zona alta, zona media y zona baja de Tapachula, además de incorporar actividades con personas en contexto de movilidad, fortaleciendo la integración social a través del deporte.
Cada vez son más las niñas, niños y jóvenes que participan en estas acciones, encontrando en la activación física un espacio para desarrollar disciplina, fortalecer valores, convivir en comunidad y construir un proyecto de vida alejado de las adicciones y otras conductas de riesgo.
Finalmente, Yamil Melgar reiteró que su gobierno seguirá recuperando espacios públicos, ampliando la oferta deportiva y acercando más oportunidades de activación física a todos los sectores de la población.
Porque cuando una cancha se llena de niñas, niños y jóvenes practicando deporte, Tapachula gana en salud, fortalece su tejido social y construye más oportunidades para un mejor futuro. Boletín Oficial

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