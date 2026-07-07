Lluvia y Fuertes Vientos Dejan Severas Afectaciones en Fraccionamiento Cafetales

*Reportan Caída de Árboles y Daños en Vehículos.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio de 2026.- Las fuertes lluvias acompañadas de rachas de viento que azotaron la tarde de este lunes a la Ciudad de Tapachula, dejaron diversas afectaciones, principalmente en la zona surponiente, donde se reportó la caída de árboles sobre un vehículo particular y una vivienda en el fraccionamiento Los Cafetales.



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Uno de los incidentes ocurrió sobre la Avenida Santa Claudia, manzana 14, cerca del Parque de la Virgen, donde un árbol de gran tamaño colapsó debido a la fuerza del viento y terminó cayendo sobre un automóvil particular, causando daños materiales.De manera simultánea, en la Calle Santa Patricia del mismo fraccionamiento, otro árbol se desplomó sobre una vivienda luego de que las intensas precipitaciones reblandecieran la tierra y debilitaran sus raíces. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el inmueble registró afectaciones.Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron a los sitios afectados para realizar labores de retiro de ramas, evaluación de riesgos y prevención de nuevos incidentes, mientras exhortaron a la población a mantenerse alerta ante las condiciones meteorológicas que continúan presentándose en la región.Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas, así como reportar de inmediato cualquier situación de riesgo ocasionada por las lluvias. EL ORBE / Martha Guillén